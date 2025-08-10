बेतहाशा बारिश से दिल्ली बेहाल, 7 लोगों की मौत, जलभराव और जाम बने जंजाल

रक्षाबंधन के दिन शनिवार को सुबह से रात तक हुई बारिश दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए आफत बन गई। दिल्ली के जैतपुर में दीवार गिरने से सात लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है।

रक्षाबंधन के दिन शनिवार को सुबह से रात तक हुई बारिश दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए आफत बन गई। दिल्ली के जैतपुर में दीवार गिरने से सात लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। कई जगहों पर जलभराव होने से सड़कों पर दिनभर वाहन रेंगते रहे और भाइयों से मिलने जा रही बहनें भी जाम में फंसी रहीं। बारिश का असर विमान, रेल एवं मेट्रो से‌वा पर भी पड़ा।

एक ही परिवार के चार लोगों ने दम तोड़ा : शनिवार सुबह तकरीबन 9.13 बजे जैतपुर के हरिनगर क्षेत्र में एक बड़ी दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में झुग्गियों में रहने वाले कुछ लोग दब गए। पुलिस ने घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से सात लोगों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वालों में तीन पुरुष, दो महिलाएं और दो बच्चियां शामिल हैं। मृतकों में एक ही परिवार के चार लोग शामिल हैं।

वहीं, दूसरे परिवार से पति-पत्नी इस हादसे में मारे गए। इस हादसे में घायल हुए हसीबुल का उपचार अस्पताल में चल रहा है। वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला है। पुलिस की ओर से इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है।

कई स्थानों पर जलभराव : बारिश से दिल्ली में 50 से ज्यादा जगहों पर जलभराव की शिकायतें आई। जलभराव के चलते आजाद मार्केट अंडरपास, पुल प्रहलादपुर अंडरपास और जखीरा अंडरपास को कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा। वहीं, आईटीओ अंडरब्रिज पर भी जलभराव के चलते वाहनों को निकलने में परेशानी हुई।

गुरुग्राम-फरीदाबाद में भी लोगों को जलभराव और जाम से पूरे दिन जूझना पड़ा। गुरुग्राम-जयपुर हाईवे के नरसिंहपुर की सर्विस रोड पर फिर पानी भर गया। इसके अलावा हीरो होंडा चौक, उमंग भारद्वाज चौक पर भी जलभराव हो गया। दूसरी ओर, फरीदाबाद के दिल्ली-आगरा हाईवे समेत अलग-अलग इलाकों में पानी भर गया। सेक्टर-21ए में सड़क पर पानी में करंट उतरने से महिला की मौत हो गई।

मेट्रो में भी सफर दुश्वार हुआ : सड़कों पर जाम में फंसे लोगों ने मेट्रो की ओर रुख किया, जिसकी वजह से मेट्रो स्टेशनों पर भी भारी भीड़ जुट गई। इस कारण मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश के लिए लोगों को घंटों कतार में लगना पड़ा।