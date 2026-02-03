दिल्लीवालों को इन रास्तों पर दिनभर ट्रैफिक जाम ने सताया, क्या हैं इसकी 5 बड़ी वजह

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi faced traffic jam on these roads whole day what are the 5 main reasons for jam
संक्षेप:

राजधानी दिल्ली में सोमवार को कई रास्तों पर लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ा। सुबह के वक्त जाम में फंसने से लोग अपने ऑफिसों में देरी से पहुंचे। ज्यादातर रास्तों पर अव्यवस्था की वजह से जाम की स्थिति बनी।  

Feb 03, 2026 06:17 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में सोमवार को कई रास्तों पर लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ा। सुबह के वक्त जाम में फंसने से लोग अपने ऑफिसों में देरी से पहुंचे। ज्यादातर रास्तों पर अव्यवस्था की वजह से जाम की स्थिति बनी। एमबी रोड और वजीराबाद रोड पर निर्माण व विकास कार्यों की वजह से यातायात व्यवस्था बिगड़ी रही।

पश्चिम दिल्ली में लोहा मंडी फ्लाईओवर पर लोग जाम से जूझते दिखे। इस रोड पर लोगों ने अवैध पार्किंग की हुई थी, जिसकी वजह से यह स्थिति बनी। राहगीर विकास के मुताबिक इस फ्लाईओवर पर रोज अवैध पार्किंग से यातायात बाधित होता है, लेकिन इस पर लगाम नहीं कसी जा रही। सुबह के वक्त जनकपुरी सिग्नल और विकासपुरी फ्लाईओवर पर भी लोगों का जाम से सामना हुआ। बुराड़ी मेन 100 फुट रोड और बुराड़ी चौक पर भी भयंकर जाम लगा रहा। कालिंदी कुंज रोड पर रोजाना की तरह जाम में फंसने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया। लोगों ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए लिखे पोस्ट में गुहार लगाई कि यहां पर ट्रैफिक प्रबंधन के लिए नियमित रूप से पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए।

वैकल्पिक रास्तों के इस्तेमाल की सलाह दी

खानपुर टी-पॉइंट से हमदर्द टी-पॉइंट के बीच दोनों तरफ यातायात की स्थिति बिगड़ी रही। पहले से इस कार्य की सूचना लोगों को नहीं थी। हालात बिगड़ने पर दोपहर में ट्रैफिक पुलिस ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर लोगों को वैकल्पिक मार्ग से जाने की सलाह दी। इसी तरह भजनपुरा से गोकलपुरी के बीच वजीराबाद रोड पर दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन के कार्य की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। हाल यह रहा कि भजनपुरा से यमुना विहार जाने में लोगों को आधे घंटे का समय लगा। पीतमपुरा के विशाल भारती पब्लिक स्कूल के बाहर से लेकर रोहिणी, जनकपुरी और नोएडा तक यात्रियों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा।

गलत पार्किंग से बढ़ी परेशानी

रोहिणी क्षेत्र में बुध विहार से बेगमपुर चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर लंबा लगा। इसी तरह सत्यवती कॉलेज के सामने मार्ग पर गलत पार्किंग के कारण जाम की समस्या बनी। यहां जाम में फंसे लोगों ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को उसे ‘एक्स’ हैंडल पर समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि यह स्थिति रोज रहती है। खानपुर देवली मोड़ और स्वर्ण पार्क रेड लाइट पर भी जाम की सूचना मिली। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जहां रोज जाम लग रहा है, उन स्थानों को चिह्नित कर समस्या का निदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

पांच प्रमुख कारण

1. अतिक्रमण : सड़कों पर जगह-जगह अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या हो रही है।

2. अवैध पार्किंग : कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की अवैध पार्किंग की वजह से वाहनों की रफ्तार थम जाती है।

3. ट्रैफिक पुलिस का न होना : विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी न होने से यातायात व्यवस्था संभल नहीं पाती और ट्रैफिक बाधित हो जाता है।

4. निर्माण और मरम्मत कार्य : राजधानी के कई इलाकों में विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे निर्माण और मरम्मत कार्यों के कारण यातायात बाधित हो रहा।

5. वाहन खराब होना : कई बार रास्तों पर वाहन खराब हो जाने से भी थम रही ट्रैफिक की रफ्तार।

ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर लगी लंबी कतारें

वहीं, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सप्ताह के पहले दिन ही सोमवार सुबह लोगों को लंबे जाम में फंसना पड़ा। ग्रेटर नोएडा से नोएडा की ओर आते समय एक किलोमीटर का सफर तय करने में 12 मिनट और 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट लगे। जाम न होने की स्थिति में 22 किलोमीटर का सफर तय करने में अधिकतम 15-20 मिनट का समय लगता है। वाहनों का अधिक दबाव जाम का कारण बताया जा रहा है। जाम में फंसे लोगों ने बताया कि सोमवार सुबह 22 किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 45 मिनट का समय लग गया।

Delhi News
