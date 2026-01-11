पारा @2.9 डिग्री, खूब ठिठुर रही दिल्ली, ये इलाका सबसे ठंडा, शीतलहर का येलो अलर्ट

संक्षेप: Delhi Weather News: दिल्ली में आज पालम, रिज और आयानगर जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। संभावना है कि शीतलहर की यह स्थिति कल भी जारी रहेगी। आज सुबह पालम एयरपोर्ट पर दृश्यता (visibility) 450 मीटर दर्ज की गई।

दिल्ली में ठंड का सितम जारी है। सुबह घना कोहरा और दिनभर चलने वाली शीतलहर लोगों को अंदर तक ठिठुरने पर मजबूर कर रही है। रविवार को भी दिल्ली की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। न्यूनतम पारा 4.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली का आया नगर सबसे ठंडा रहा जहां न्यूबनतम पारा 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राहत की उम्मीद लगाए दिल्लीवासियों को फिलहाल इसी कड़कड़ाती ठंड से जूझना पड़ेगा। मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है।

सुबह कोहरे वाली दिल्ली में आज पालम, रिज और आयानगर जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। संभावना है कि शीतलहर की यह स्थिति कल भी जारी रहेगी। आज सुबह पालम एयरपोर्ट पर दृश्यता (visibility) 450 मीटर दर्ज की गई। वहीं सफदरजंग में दृश्यता 600 मीटर रही। शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके साथ ही शहर के कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी भी दिल्ली के मौसम में बदलाव की जिम्मेदार है।

स्टेशन अधिकतम तापमान (°C) न्यूनतम तापमान (°C) वर्षा (mm) सफदरजंग 20.2 4.8 000.0 पालम 16.2 3.0 000.0 लोधी रोड 20.0 4.6 000.0 रिज (Ridge) 20.0 3.7 000.0 आयानगर 19.0 2.9 000.0

आगे कैसा रहेगा मौसम? 12 जनवरी यानी सोमवार को भी शीतलहर का येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इस दौरान न्यूनतमन तापमान 3-5 डिग्री तो वहीं अधिकतम 17-19 डिग्री तक रहेगा। मध्यम कोहरा भी सुबह के वक्त परेशान करक सकता है। 13 जनवरी से कोल्ड वेव से थोड़ी राहत मिल सकती है। 13 जनवरी से 16 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक जाएगा वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री पर रहेगा। हल्के से मध्यम कोहरा परेशान कर सकता है। इस दौरान बारिश का अलर्ट नहीं है।

कैसा है पलूशन का हाल? दिल्ली में वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार देखा गया है और अब यह 'बहुत खराब' (very poor) श्रेणी से सुधरकर 'खराब' (poor) श्रेणी में आ गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 298 दर्ज किया गया। हालांकि औसत में सुधार हुआ है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में अब भी AQI का स्तर 300 से ऊपर बना हुआ है।