पलूशन का फेफड़े की बीमारियों से लिंक नहीं! सरकार को दिल्ली के डॉक्टर्स ने दिखाए कौन से सबूत

संक्षेप: सरकार ने कहा कि दोनों के बीच संबंध है,ऐसे कोई पक्के सबूत नहीं हैं। इस बयान के आने के बाद डॉक्टरों में नाराजगी है। डॉक्टरों ने सरकार के इस बयान को भ्रामक और शब्दों का खेल बताया है। अपनी बात साबित करने के लिए विशेषज्ञों ने हाल ही में हुए कई अंतरराष्ट्रीय शोध (studies) का हवाला दिया है।

केंद्र सरकार ने बीते दिनों यह कहकर सबको चौंका दिया कि जहरीली हवा और फेफड़ों की बीमारियों का कोई सीधा रिलेशन नहीं है। सरकार ने कहा कि दोनों के बीच संबंध है,ऐसे कोई पक्के सबूत नहीं हैं। इस बयान के आने के बाद डॉक्टरों में नाराजगी है। डॉक्टरों ने सरकार के इस बयान को भ्रामक और शब्दों का खेल बताया है। अपनी बात साबित करने के लिए विशेषज्ञों ने हाल ही में हुए कई अंतरराष्ट्रीय शोध (studies) का हवाला दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

18 दिसंबर को सरकार ने संसद में कहा था कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और फेफड़ों की बीमारियों या मौतों के बीच कोई सीधा संबंध साबित करने वाला कोई निश्चित डेटा मौजूद नहीं है। हालांकि, डॉक्टरों ने 25 अप्रैल को 'ब्रिटिश जर्नल ऑफ कैंसर (नेचर)' में प्रकाशित एक अध्ययन का उदाहरण दिया। इस शोध का शीर्षक था "फेफड़ों के कैंसर के कारण के रूप में कणिकीय पदार्थ (PM) वायु प्रदूषण: महामारी विज्ञान और प्रयोगात्मक प्रमाण"। यह अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि लंबे समय तक सूक्ष्म कणों (PM2.5) के संपर्क में रहने से फेफड़ों के कैंसर होने और उससे होने वाली मौतों का खतरा काफी बढ़ जाता है।

इस अध्ययन ने दुनिया भर के कई क्षेत्रों से महामारी विज्ञान (epidemiological) के सबूत इकट्ठा किए और उन जैविक प्रक्रियाओं की जांच की जिनके माध्यम से PM2.5 शरीर को नुकसान पहुंचाता है। शोध में पाया गया कि सूक्ष्म कणों (fine particulate matter) के जहरीले घटक, जिनमें 'पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन' और 'भारी धातुएं' (heavy metals) शामिल हैं, हमारे DNA को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा, ये शरीर में पुरानी सूजन पैदा करते हैं और कैंसर कोशिकाओं के पनपने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। ऑस्ट्रेलियाई संस्थानों से जुड़े लेखकों ने निष्कर्ष निकाला कि वायु प्रदूषण को फेफड़ों के कैंसर के एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जो अन्य स्थापित जोखिम कारकों (जैसे धूम्रपान आदि) के समान ही खतरनाक है।

एम्स (AIIMS) के पूर्व निदेशक और वर्तमान में मेदांता अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन और रेस्पिरेटरी विभाग के चेयरमैन, डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सरकार की प्रतिक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे ऐतिहासिक रूप से तंबाकू उद्योग के तर्क हुआ करते थे। उन्होंने कहा, “यह कहना कि वायु प्रदूषण का फेफड़ों की बीमारी या मौत से कोई सीधा संबंध नहीं है, वैसा ही है जैसे यह कहना कि धूम्रपान हानिकारक नहीं है क्योंकि ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो यह साबित कर सके कि यह विशेष कैंसर धूम्रपान की वजह से ही हुआ है। सालों पहले, धूम्रपान लॉबी यह तर्क देती थी कि चूंकि धूम्रपान न करने वालों को भी कैंसर होता है, इसलिए धूम्रपान को निर्णायक रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इकट्ठा हुए वैज्ञानिक प्रमाणों ने कुछ और ही दिखाया।”

डॉ. गुलेरिया ने आगे समझाया कि वायु प्रदूषण भी इसी तरह काम करता है, जो पहले से मौजूद पुरानी बीमारियों को और खराब कर देता है और मृत्यु के जोखिम को बढ़ा देता है। उन्होंने कहा, "हम शायद यह न कह पाएं कि इस विशेष व्यक्ति की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई है, लेकिन इस बात के भारी सबूत मौजूद हैं कि प्रदूषक तत्व हृदय रोग, सांस की बीमारी और कैंसर को गंभीर बना देते हैं, जिससे समय से पहले मौतें होती हैं।"

हृदय रोग विशेषज्ञ (Cardiologist) डॉ. अशोक सेठ ने कहा कि हृदय के स्वास्थ्य पर खराब हवा की गुणवत्ता का प्रभाव पूरी तरह से प्रमाणित है। उन्होंने कहा, “ऐसे स्पष्ट आंकड़े मौजूद हैं जो दिखाते हैं कि वायु प्रदूषण रक्त वाहिकाओं (blood vessels) में सूजन पैदा करता है और शरीर में खून के थक्के (clots) जमने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। भारी प्रदूषण के समय, हार्ट अटैक की दर तेजी से बढ़ जाती है। यह सीधे तौर पर मौतों की संख्या में वृद्धि से जुड़ा है, जो हवा की गुणवत्ता और मृत्यु दर के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है।”

डॉ. सेठ ने आगे कहा, "यह कहना कि फेफड़ों के कैंसर या मृत्यु दर का वायु प्रदूषण से कोई संबंध नहीं है, केवल शब्दों का खेल है। ऐसा कोई सीधा डेटा कभी भी इसे (उस तरह से) साबित नहीं करेगा जैसा सरकार चाह रही है, क्योंकि मृत्यु दर हमेशा अलग-अलग कारणों (variables) पर आधारित होती है।"

दिल्ली जैसे अत्यधिक प्रदूषित शहरों में काम करने वाले फेफड़ों के विशेषज्ञ (Pulmonologists) और हृदय रोग विशेषज्ञों का कहना है कि इसके प्रभाव उनके रोज़ाना के काम में साफ दिखाई देते हैं। डॉक्टरों के अनुसार, जब प्रदूषण अपने चरम पर होता है, तो मरीजों की संख्या में भारी उछाल आता है। इससे न केवल फेफड़ों की पुरानी बीमारी (COPD) से जूझ रहे लोग प्रभावित होते हैं, बल्कि वे युवा भी बीमार पड़ रहे हैं जिन्हें पहले सांस की कोई समस्या नहीं थी। डॉक्टरों का कहना है कि वायु प्रदूषण हृदय, मस्तिष्क और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य सहित शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है।

एम्स (AIIMS) में पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीप डिसऑर्डर विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. अनंत मोहन ने कहा कि अब यह बहस का विषय नहीं रह गया है। उन्होंने कहा, "वायु प्रदूषण जन्म लेने से पहले ही बच्चों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और जीवन के अंतिम पड़ाव तक लोगों को प्रभावित करता है। यह जीवन प्रत्याशा (life expectancy) को कम करता है और मृत्यु दर को बढ़ाता है। विज्ञान पूरी तरह स्पष्ट है।"