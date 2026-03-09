Hindustan Hindi News
दिल्ली में मार्च में अप्रैल जैसी गर्मी, पिछले साल से 5°C अधिक गर्म रहा पहला हफ्ता

Mar 09, 2026 05:39 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
 दिल्ली के लोगों को इस बार मार्च महीने में ही अप्रैल जैसी गर्मियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस बार मार्च महीने का पहला सप्ताह पिछले साल की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है।  

दिल्ली के लोगों को इस बार मार्च महीने में ही अप्रैल जैसी गर्मियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस बार मार्च महीने का पहला सप्ताह पिछले साल की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। रविवार को भी दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से सात डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा।

राजधानी दिल्ली में आमतौर पर मार्च का पहला पखवाड़ा वसंत के मौसम वाला रहता है। सर्दी खत्म हो जाती है, लेकिन अभी तेज गर्मियां नहीं होतीं। सुबह और शाम के समय खासतौर पर हल्की सर्दी का अहसास बना रहता है। इस बार मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं। पहले तो फरवरी का महीना सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहा। अब मार्च के महीने में भी गर्मी का यही रुख बना हुआ है।

तेज धूप संग बढ़ रहा तापमान

रविवार को भी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही तेज धूप निकली रही। दोपहर के समय धूप इतनी तीखी थी कि लोगों को छाया वाली जगहों की तलाश करनी पड़ी। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 7.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

राहत के आसार नहीं

मार्च महीने के तापमान की तुलना पिछले साल से करें तो इस बार अधिकतम तापमान लगभग पांच डिग्री ज्यादा है। पिछले साल आठ मार्च तक का औसत अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस बार आठ मार्च तक का औसत अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। आगे भी राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। सोमवार को अधिकतम 36 से 38 डिग्री तक और न्यूनतम तापमान 16-18 डिग्री रहने का अनुमान है।

रिज का इलाका सबसे गर्म

दिल्ली में रविवार को रिज का इलाका सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां पर अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 9.5 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री रहा जो कि सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। सर्दियों में आमतौर पर होने वाली बारिश इस बार दिल्ली और आसपास के इलाकों में नहीं हुई है। इसके चलते ही लोगों को ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 9 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 249 दर्ज किया गया जो 'खराब' श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के मुताबिक, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।

