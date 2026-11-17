दिल्ली में इस मौसम में सबसे ठंडी रही आज की सुबह, अगले दो-तीन दिनों में और गिरेगा पारा
मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी सुबह रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों में तापमान में और गिरावट होगी। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मंगलवार सुबह 7:05 बजे दिल्ली में AQI 246 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।
उच्च हिमालयी क्षेत्रों से आ रही हवाओं और हल्के कोहरे के बीच दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी सुबह रही। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान गिरकर 11.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो इस मौसम और इस महीने का अब तक का सबसे कम तापमान है। यह न्यूनतम तापमान मौसम के सामान्य स्तर से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों में तापमान में और गिरावट होगी।
मंगलवार को पालम में न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.6 डिग्री कम) दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड पर यह 12 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से एक डिग्री अधिक) रहा। रिज स्टेशन पर तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक) और अयानगर में 12.6 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.1 डिग्री कम) दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और दिन के समय मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, मंगलवार सुबह 7:05 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 246 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। सिरी फोर्ट स्टेशन पर सबसे खराब AQI 341 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। इसके बाद कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 338, एनएसयूटी जाफरपुर में 336, आईटीओ में 335, तालकटोरा गार्डन में 326, पूसा में 322, बुराड़ी क्रॉसिंग में 318, चांदनी चौक में 316, एनआईएच नरेला में 313, नॉर्थ कैंपस में 310 और डीटीयू में 303 AQI दर्ज किया गया। कैंटोनमेंट क्षेत्र में सबसे कम AQI 151 दर्ज किया गया। वहीं, लोधी रोड (182), मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम (185), बदरपुर (188) और ओखला फेज-2 (192) में AQI 'मध्यम' श्रेणी में रहा।
सीपीसीबी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में PM 2.5 मुख्य प्रदूषक बना हुआ है। मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में हल्का स्मॉग छाया रहा। CPCB के वर्गीकरण के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है।
दिल्ली सरकार ने पानी का छिड़काव करने वाली मशीनें (स्प्रिंकलर) तैनात की हैं और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 6 नवंबर को 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (ग्रेप) III लागू करने का आदेश दिया था, क्योंकि AQI का स्तर 400 के पार 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया था।
AQI के आंकड़ों ने दिल्ली में राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया है। जहां सत्ताधारी भाजपा ने दिल्ली की खराब हवा के लिए पिछली आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर AQI डेटा में हेरफेर का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मॉनिटरिंग स्टेशनों पर दर्ज प्रदूषण का स्तर राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों की असल स्थिति को नहीं दिखाता है। उन्होंने कहा कि अखबारों में छपे प्रदूषण के आंकड़े सरकार के AQI डेटा में की गई कथित हेरफेर की पोल खोलते हैं। डेटा से पता चलता है कि शहर में सबसे ज्यादा AQI IIT दिल्ली का है, जबकि वहां का कैंपस हरा-भरा और साफ-सुथरा है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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