दिल्ली आबकारी विभाग देशी शराब के लिए थोक लाइसेंस जारी करेगा, जानें पूरी डिटेल्स

संक्षेप:

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने राजधानी में देशी शराब सप्लाई के थोक लाइसेंस देने के लिए आवेदन मांगे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये लाइसेंस 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक वैलिड होंगे, जिसमें सीमित एक्सटेंशन का प्रावधान होगा।  

Jan 31, 2026 10:25 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने राजधानी में देशी शराब सप्लाई के थोक लाइसेंस देने के लिए आवेदन मांगे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये लाइसेंस 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक वैलिड होंगे, जिसमें सीमित एक्सटेंशन का प्रावधान होगा। यह नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने से पहले लाइसेंस देने की पहली प्रक्रिया है।

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि 2026-27 आबकारी वर्ष के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें पूरी दिल्ली में सरकार द्वारा चलाई जा रही रिटेल दुकानों को थोक सप्लाई शामिल होगी। केंद्र या किसी भी राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त पात्र डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट L-3 लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो बॉन्डेड वेयरहाउस चलाने के लिए जरूरी L-33 लाइसेंस के साथ-साथ देशी शराब की थोक सप्लाई की अनुमति देता है।

25% तक हो सकेगा बदलाव

एक अधिकारी ने बताया, “एजेंसियों को 750 एमएल, 375 एमएल और 180 एमएल की कांच की बोतलों में 3:4:3 के तय अनुपात में शराब सप्लाई करनी होगी। साल के लिए अनुमानित कुल शराब की मात्रा लगभग 300 लाख लीटर है, जिसमें 25% तक का बदलाव हो सकता है।”

किसी भी एक थोक विक्रेता को कुल सप्लाई का 33 फीसदी से अधिक हिस्सा नहीं दिया जाएगा जिससे कि सप्लाई किसी एक कंपनी के पास जमा न हो। आबकारी विभाग ने रिटेल आउटलेट्स पर बिना किसी बाधा के उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड, लेबलिंग नियम, बारकोड की जरूरतें और हर महीने सप्लाई के लिए टाइमलाइन भी तय की हैं।

अभी सिर्फ देशी शराब के लिए मांगे आवेदन

अधिकारियों ने बताया कि अभी यह आवेदन सिर्फ देशी शराब के लिए मांगे गए हैं, लेकिन नई एक्साइज पॉलिसी के औपचारिक रूप से नोटिफाई होने के बाद इंडियन-मेड फॉरेन लिकर (IMFL) और विदेशी शराब जैसी दूसरी कैटेगरी के लिए भी इसी तरह की आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने अपनी पिछली बैठक में लाइसेंस जारी करने की दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया था, जिसके बाद ये आवेदन मंगाए गए हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
