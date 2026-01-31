दिल्ली आबकारी विभाग देशी शराब के लिए थोक लाइसेंस जारी करेगा, जानें पूरी डिटेल्स
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने राजधानी में देशी शराब सप्लाई के थोक लाइसेंस देने के लिए आवेदन मांगे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये लाइसेंस 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक वैलिड होंगे, जिसमें सीमित एक्सटेंशन का प्रावधान होगा।
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने राजधानी में देशी शराब सप्लाई के थोक लाइसेंस देने के लिए आवेदन मांगे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये लाइसेंस 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक वैलिड होंगे, जिसमें सीमित एक्सटेंशन का प्रावधान होगा। यह नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने से पहले लाइसेंस देने की पहली प्रक्रिया है।
एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि 2026-27 आबकारी वर्ष के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें पूरी दिल्ली में सरकार द्वारा चलाई जा रही रिटेल दुकानों को थोक सप्लाई शामिल होगी। केंद्र या किसी भी राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त पात्र डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट L-3 लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो बॉन्डेड वेयरहाउस चलाने के लिए जरूरी L-33 लाइसेंस के साथ-साथ देशी शराब की थोक सप्लाई की अनुमति देता है।
25% तक हो सकेगा बदलाव
एक अधिकारी ने बताया, “एजेंसियों को 750 एमएल, 375 एमएल और 180 एमएल की कांच की बोतलों में 3:4:3 के तय अनुपात में शराब सप्लाई करनी होगी। साल के लिए अनुमानित कुल शराब की मात्रा लगभग 300 लाख लीटर है, जिसमें 25% तक का बदलाव हो सकता है।”
किसी भी एक थोक विक्रेता को कुल सप्लाई का 33 फीसदी से अधिक हिस्सा नहीं दिया जाएगा जिससे कि सप्लाई किसी एक कंपनी के पास जमा न हो। आबकारी विभाग ने रिटेल आउटलेट्स पर बिना किसी बाधा के उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड, लेबलिंग नियम, बारकोड की जरूरतें और हर महीने सप्लाई के लिए टाइमलाइन भी तय की हैं।
अभी सिर्फ देशी शराब के लिए मांगे आवेदन
अधिकारियों ने बताया कि अभी यह आवेदन सिर्फ देशी शराब के लिए मांगे गए हैं, लेकिन नई एक्साइज पॉलिसी के औपचारिक रूप से नोटिफाई होने के बाद इंडियन-मेड फॉरेन लिकर (IMFL) और विदेशी शराब जैसी दूसरी कैटेगरी के लिए भी इसी तरह की आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने अपनी पिछली बैठक में लाइसेंस जारी करने की दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया था, जिसके बाद ये आवेदन मंगाए गए हैं।