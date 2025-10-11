दिल्ली में चोरी की बड़ी वारदात, हत्यारे ने कर डाली 30 लाख की चोरी

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा में लगभग 30 लाख रुपये की चोरी के आरोप में एक 52 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह शख्स पहले अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराया जा चुका है।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा में लगभग 30 लाख रुपये की चोरी के आरोप में एक 52 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया गया है। यह शख्स पहले अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। अजमेरी गेट निवासी आरोपी मोहम्मद नजरान को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके दो साथी फरार हैं।

डीसीपी (दक्षिण-पूर्व) हेमंत तिवारी ने कहा, भोगल निवासी जुनैद खान ने 21 सितंबर को चोरी की सूचना दी थी। देर रात घर लौटने पर उसने अपने घर में तोड़फोड़ देखी। उसने पुलिस को बताया कि मेन गेट का ताला तोड़ा गया था और सोने के गहने, विदेशी मुद्रा (1,600 कतरी रियाल), उसका पासपोर्ट और महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब थे।

हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज में से एक में, दो संदिग्ध शिकायतकर्ता के परिसर में घुसते दिखाई दे रहे थे। अधिकारी ने आगे कहा, उनका पीछा दरियागंज के नजरान तक किया गया और बाद में जाल बिछाकर जामा मस्जिद से उन्हें पकड़ लिया गया। डीसीपी ने बताया कि उसके पास से चोरी के गहनों का एक सोने का लॉकेट बरामद किया गया है पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान, नज़रान ने खुलासा किया कि उसने दरियागंज निवासी अपने साथी अरमान के साथ मिलकर चोरी की थी।