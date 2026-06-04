... तो नमाज का समय बदल लें, दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग ने मस्जिदों को लेकर भी बड़ी बात कह दी

दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने मस्जिदों और शुकवार को अदा किए जाने वाले जुमे की नमाज को लेकर बड़ी बात कही है। एक कार्यक्रम में नजीब जंग ने मस्जिदों को सभी के लिए खोलने की अपील भी की। कहा कि जब गुरुद्वारे और चर्च सबके लिए खोले जा सकते हैं तो मस्जिद पर विवाद क्यों।

दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने मस्जिदों और शुकवार को अदा किए जाने वाले जुमे की नमाज को लेकर बड़ी बात कही है। एक कार्यक्रम में नजीब जंग ने मस्जिदों को सभी के लिए खोलने की अपील भी की। कहा कि जब गुरुद्वारे और चर्च सबके लिए खोले जा सकते हैं तो मस्जिद पर विवाद क्यों।

दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने बुधवार को मस्जिदों के बारे में गलतफहमियों को दूर करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि अगर शुक्रवार की नमाज से दूसरों को असुविधा होती है तो उसे अलग-अलग समय पर अदा किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ते अविश्वास के बीच समुदायों के बीच बेहतर समझ की जरूरत है। वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित सिटीजन्स फॉर फ्रेटरनिटी (सीएफएफ) भारत के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मस्जिद में प्रवेश करने में संकोच क्यों नजीब जंग सीएफएफ भारत के अध्यक्ष हैं। यह संस्था भाईचारे, संवाद और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले लोगों का एक अनौपचारिक समूह है। जंग ने कहा कि हमें मस्जिदों के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना होगा। लोगों को उनमें प्रवेश करने से डरना नहीं चाहिए। मस्जिद भी एक पूजा स्थल है, ठीक वैसे ही जैसे कोई गिरजाघर या मंदिर। हमारे सिख भाइयों ने अपने गुरुद्वारे सभी के लिए खोल रखे हैं। तो फिर मस्जिद में प्रवेश करने में संकोच क्यों होना चाहिए?

नमाज के समय पर विवाद क्यों उन्होंने कहा कि इफ्तार के समय हमें सभी को अपने साथ रोजा खोलने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं करना चाहिए? इसमें बस कुछ खजूर ही तो लगते हैं। शुक्रवार की नमाज को लेकर हुए विवादों के संदर्भ में जंग ने कहा कि मैं मानता हूं कि नमाज में केवल 20 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर इससे दूसरों को असुविधा होती है तो नमाज के समय में बदलाव किया जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ कोई धार्मिक निषेध नहीं है। इस पर विवाद क्यों होना चाहिए?

पाकिस्तान में हर जगह काबा की तस्वीरें दिखेंगी जंग ने कहा कि मुसलमान अक्सर अल्पसंख्यक होने के कारण पैदा हुए असुरक्षा की भावना से प्रतिक्रिया करते हैं। किसी मुसलमान को सिर्फ इसलिए असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए कि भारत एक हिंदू देश बन गया है, क्योंकि उसने किसी के घर में किसी देवता की तस्वीर देखी है। अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो आपको हर जगह काबा की तस्वीरें दिखाई देंगी। किसी देवता की तस्वीर का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई ईश्वर की पूजा करता है।

विश्वास बहाली के लिए संवाद जरूरी जंग ने दावा किया कि भारत डर और नफरत के संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने विश्वास बहाल करने के लिए अधिक संवाद और सामाजिक भागीदारी का आह्वान किया। कहा कि आज हमारे लिए केसरिया और हरा रंग अलग-अलग धर्मों के प्रतीक बन गए हैं। मुझे नहीं लगता कि यह वह सोच थी जिसके साथ हम एक राष्ट्र बने थे।

बंधुत्व के महत्व पर जोर वहीं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने बंधुत्व के महत्व पर जोर दिया। कहा कि संवैधानिक मूल्य बंधुत्व को स्वतंत्रता और समानता की तुलना में कहीं कम महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम संविधान की बात तो लगातार करते हैं। हम मौलिक अधिकारों, समानता और स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन इसी संवैधानिक संरचना में बंधुत्व शब्द भी है जिस पर हम शायद ही कभी चर्चा करते हैं। यह लोगों का भाईचारे और सद्भाव से रहने का सामूहिक अधिकार है।

राजनीतिक ध्रुवीकरण को लेकर चेताया उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और भारत में अल्पसंख्यकों के भविष्य पर उनके विचार जाने। हमने उनसे एक सीधा सवाल पूछा। हमने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों का भविष्य क्या है? हिंदू राष्ट्र में उनका भविष्य क्या होगा? भागवत जी ने जवाब दिया कि वे हिंदू-मुस्लिम एकता के बिना हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ऐसी एकता के बिना भारत प्रगति नहीं कर सकता। उनकी इस बात ने हमें बहुत प्रेरित किया। कुरैशी ने बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण के प्रति भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि राजनीति ने एक नया फॉर्मूला खोज लिया है- ध्रुवीकरण करो और जीतो।