दिल्ली में EV सब्सिडी के लिए कैसे करना है अप्लाई, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए
दिल्ली सरकार ने ईवी गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी की घोषणा की है। सरकार ने आसानी से सब्सिडी प्राप्त करने की व्यवस्था भी की है।
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों की जगह अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) को देने के लिए बड़ी मुहिम की शुरुआत कर दी है। राज्य सरकार ने नई ईवी पॉलिसी लॉन्च करके दिल्लीवालों को ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। इसके लिए अब ईवी सब्सिडी पोर्टल (evsubsidy.delhi.gov.) को भी लॉन्च किया गया है। ईवी खरीदने के बाद आप घर बैठे सरकार से सब्सिडी हासिल कर पाएंगे।
क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए
ईवी सब्सिडी के लिए वाहन मालिक के बैंक पासबुक के पहले पन्ने या कैंसल चेक की स्कैन कॉपी चाहिए, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
OTP और अन्य मैसेज आपको SMS के जरिए उस मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे जो आपके RC से लिंक है। इसलिए आपके पास उस नंबर का ऐक्टिव होना जरूरी है।
इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की कॉपी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी।
कैसे अप्लाई करना है
evsubsidy.delhi.gov. पोर्टल पर जाते ही आपको सबसे ऊपर Apply for subsidy का टैब मिलेगा।
इस टैब पर क्लिक करने के बाद आवेदक को गाड़ी नंबर और चेसिस नंबर (आखिरी पांच अंक) डालना है।
आवेदक के RC से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP SMS के जरिए भेजा जाएगा।
इसके बाद आवेदक को बैंक डिटेल्स भरनी है। पासबुक का पहला पेज या कैंसल चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
इसके बाद अब सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। फॉर्म जमा होते ही आपको एक अप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। इसकी मदद से आप अपना स्टेटस भी इसी साइट पर देख सकते हैं।
कितनी कीमत तक की गाड़ी खरीद सकते हैं?
दिल्ली की ईवी पॉलिसी के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए दोपहिया वाहन की अधिकतम कीमत तय की गई है। जिस वाहन के लिए आप सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं उसकी एक्स शोरूप कीमत 2.25 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ईवी बाइक पर कितनी सब्सिडी
पहले साल अधिकतम 30 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट घंटा के हिसाब से। दूसरे साल अधिकतम 20 हजार की सब्सिडी और तीसरे साल 10 हजार की सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है। यदि आप ईवी बाइक खरीदना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि पहले ही साल खरीद लें।
ये हैं खासियत
● ईवी खरीद प्रोत्साहन और अन्य लाभों के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
● प्रत्येक चरण की स्थिति रियल-टाइम में ट्रैक कर सकेंगे।
● आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार, वाहन आरसी, वोटर आईडी आदि अपलोड किए जा सकेंगे।
● जीएसटीआईएन, पैन और बैंक विवरण अपलोड करने की सुविधा भी दी गई है।
● स्वीकृत प्रोत्साहन राशि 60 दिन में आधार-सत्यापित डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में मिलेगी।
● पोर्टल पर पात्रता, वाहन पर सब्सिडी, जरूरी दस्तावेज की जानकारी मिलेगी।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप