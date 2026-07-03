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CM गुप्ता ने लॉन्च किया ‘दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल’, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद ऐसे मिलेगा 1 लाख तक का इंसेंटिव

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, राजीव शर्मा, नई दिल्ली
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सीएम गुप्ता ने बताया कि नई ईवी पॉलिसी का उद्देश्य राजधानी में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना, नागरिकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना ज्यादा किफायती बनाना और प्रदूषण फैलाने वाले पारंपरिक वाहनों की निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना है।

CM गुप्ता ने लॉन्च किया ‘दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल’, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद ऐसे मिलेगा 1 लाख तक का इंसेंटिव

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को ‘दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल’ (https://evsubsidy.delhi.gov.in) को लॉन्च कर दिया। इस मौके पर दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026’ की आधिकारिक पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छ, आधुनिक और सतत परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026’ स्वच्छ वायु, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा सुरक्षा और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में दिल्ली सरकार का एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी कदम है।

ईवी सब्सिडी के आवेदन का तरीका बताते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ईवी पोर्टल के माध्यम से पात्र लाभार्थी वाहन खरीदने और आरसी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 60 दिनों के भीतर डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कराने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने कहा कि दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल को नागरिकों के लिए सरल, तेज, पारदर्शी एवं पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है ताकि पात्र लाभार्थी घर बैठे ही सभी सेवाओं का लाभ उठा सकें। पूरी प्रक्रिया पेपरलेस, पारदर्शी और सिटीजन सेंट्रिक (नागरिकों को ध्यान में रखकर) बनाई गई है।

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ईवी पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं

पोर्टल पर नागरिकों और संस्थानों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाला इंसेंटिव और अन्य लाभों के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध होगी। आवेदक अपने आवेदन की प्रत्येक चरण की स्थिति रियल-टाइम में ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), मतदाता पहचान पत्र आदि सुरक्षित रूप से ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे, जबकि संस्थानों के लिए GSTIN, पैन और बैंक विवरण अपलोड करने की सुविधा भी दी गई है।

घर बैठे सब्सिडी के लिए कर सकेंगे आवेदन

सीएम गुप्ता ने बताया कि यह पूरी व्यवस्था डिजिटल और पेपरलेस होगी। पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत प्रोत्साहन राशि आधार-सत्यापित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर, अधिकतम 60 दिनों में प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा पोर्टल पर दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे पात्रता, वाहन श्रेणियों के अनुसार सब्सिडी, अनुमोदित ईवी मॉडलों की सूची, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देश, एक ही मंच पर उपलब्ध होंगे।

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‘व्यापक विचार-विमर्श के बात तैयार की गई नीति’

नई ईवी नीति की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग एक वर्ष तक विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद इसे तैयार किया गया है और इस नीति में खरीद एवं स्क्रैपिंग इंसेंटिव, चरणबद्ध अनिवार्य लक्ष्य (मैंडेट), चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रीसाइक्लिंग और ई-वेस्ट प्रबंधन सहित संपूर्ण ईवी इकोसिस्टम को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह नीति आम नागरिक को केंद्र में रखकर तैयार की गई है, जिसमें दोपहिया, तिपहिया, निजी कारों और वाणिज्यिक (कमर्शियल) वाहनों के लिए विशेष इंसेंटिव दिए गए हैं। साथ ही N-1 और N-2 श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

ईवी पोर्टल लॉन्च के मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी वाहन निर्माताओं, डीलर्स, स्क्रैपिंग केंद्रों, बिजली वितरण कंपनियों एवं हितधारकों से चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार, किफायती ईवी मॉडल उपलब्ध कराने, समयबद्ध स्क्रैपिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने और नीति के सफल क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग करने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि वायु प्रदूषण दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इसके समाधान के लिए तकनीक आधारित, दीर्घकालिक एवं प्रभावी उपाय आवश्यक हैं।

ईवी खरीदने पर मिलेगा 1 लाख तक का इंसेंटिव

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अगले चार वर्षों में नई ईवी नीति के क्रियान्वयन पर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। इसके तहत खरीद प्रोत्साहन, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट जैसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे पात्र इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ मिलेगा। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 30,000 रुपए तक, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर 50,000 रुपए तक और एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक लाख रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि पुरानी प्रदूषणकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग पर भी विभिन्न श्रेणियों के अनुसार विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

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अगले साल से दिल्ली में चलेंगे सिर्फ ई-ऑटो रिक्शा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों को आजीवन 100 प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी, जिसमें 30 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक मूल्य वाली इलेक्ट्रिक कारें भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी 2027 से केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा (L-5) और N-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों का तथा 1 अप्रैल 2028 से केवल नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा, जबकि पहले से पंजीकृत वाहन अपनी निर्धारित वैधता अवधि तक चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस परिवर्तन को मजबूत आधार देने के लिए वर्ष 2030 तक दिल्ली में 32,000 से ज्यादा सार्वजनिक ईवी चार्जिंग पॉइंट विकसित किए जाएंगे ताकि नागरिकों को पूरे शहर में सुविधाजनक और विश्वसनीय चार्जिंग सुविधा उपलब्ध हो सके।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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