दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के 26,000 से अधिक आवेदन अटके, नई नीति के इंतजार से हो रही देरी

दिल्ली में 26,800 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मालिक कई महीनों से अपनी सब्सिडी की रकम का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि इसकी मुख्य वजह लगभग दो साल से अधर में लटकी दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी को अंतिम रूप देने में होने वाली देरी है।  

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 11:49 AM
दिल्ली में 26,800 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मालिक कई महीनों से अपनी सब्सिडी की रकम का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि इसकी मुख्य वजह लगभग दो साल से अधर में लटकी दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी को अंतिम रूप देने में होने वाली देरी है। पुरानी पॉलिसी को इस साल की शुरुआत में बढ़ा दिया गया था। दिल्ली परिवहन विभाग फिलहाल 42.5 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित दावों के भारी बोझ से जूझ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, बीते 10 महीनों में 26,862 सब्सिडी आवेदन जमा हो गए हैं, जिनमें से केवल कुछ ही निपटाए गए हैं।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''अगस्त 2023 में पिछली ईवी पॉलिसी खत्म हो जाने के बाद ईवी सब्सिडी वितरण का काम काफी धीमा हो गया। हालांकि, इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब एक नई पॉलिसी की रूपरेखा तैयार करने पर फोकस है और प्रशासनिक मंजूरी में देरी हो रही है।''

विभाग ने सभी पेंडिग आवेदनों की समीक्षा पूरी कर ली है और भुगतान फिर से शुरू करने के लिए परिवहन मंत्री से नई मंजूरी का इंतजार है।

अधिकारी ने कहा कि हमने डुप्लिकेट एंट्रियों को हटाने के लिए डेटाबेस साफ कर दिया है। मंजूरी मिलते ही, सब्सिडी बैचों में जारी कर दी जाएगी और बकाया राशि इसी वित्तीय वर्ष में बांट दी जाएगी।

बता दें कि, अगस्त 2020 में शुरू की गई, दिल्ली की ईवी पॉलिसी देश की सबसे महत्वाकांक्षी नीतियों में से एक थी, जिसमें इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटरों के लिए 30,000 और इलेक्ट्रिक कारों के लिए 1.5 लाख तक की खरीद प्रोत्साहन राशि के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट भी दी गई थी। इस पहल से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आई और 2024 में नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में ईवी की हिस्सेदारी बढ़कर 8 फीसदी से अधिक हो गई। हालांकि जब 2023 में तीन साल की पॉलिसी अवधि समाप्त हुई, तो बाजार के रुझानों, नई तकनीकों और केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक संशोधित नीति पर काम शुरू हुआ। उस वक्त सब्सिडी के दावों में भारी वृद्धि देखी गई और पिछले साल एलजी द्वारा कई सरकारी सलाहकारों को सस्पेंड करने के फैसले ने इसे और भी जटिल बना दिया – जिनमें इन क्लेम को प्रोसेस करने वाले दिल्ली ईवी सेल के सदस्य भी शामिल थे। चुनाव की तैयारियों ने जल्द ही इस पॉलिसी को प्रायोरिटी लिस्ट में और नीचे धकेल दिया।

एक अन्य अधिकारी ने कहा, "सब्सिडी के लिए वेरिफिकेशन और मंजूरी पॉलिसी की वैधता से जुड़ी है। चूंकि यह पॉलिसी की अवधि समाप्त हो चुकी थी और एक नई पॉलिसी अभी तैयार की जा रही थी, इसलिए वित्तीय मंजूरियां रुकी हुई थीं।"