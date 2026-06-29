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दिल्ली में पेट्रोल-CNG वाले दोपहिया और ऑटो के नए रजिस्ट्रेशन पर लगाई गई रोक, मगर कब से?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi EV policy 2026: दिल्ली कैबिनेट ने नई EV पॉलिसी 2026-2030 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा का नया रजिस्ट्रेशन होगा। जानिए नए पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या कहा गया है। 

दिल्ली में पेट्रोल-CNG वाले दोपहिया और ऑटो के नए रजिस्ट्रेशन पर लगाई गई रोक, मगर कब से?

Delhi EV policy 2026: दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026-2030 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बताया- नई नीति 1 जुलाई 2026 से लागू होने की संभावना है। इस नीति के तहत 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा, जबकि 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा।

30000 से 50000 तक मिलेगी सब्सिडी

नई EV नीति के पहले साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी भी देगी। अधिकारियों के मुताबिक, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30,000 रुपये और इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहन खरीदने पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि, हाइब्रिड वाहनों के लिए किसी तरह की सब्सिडी का प्रावधान नहीं किया गया है।

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दिल्ली के प्रदूषण का 23 फीसदी हिस्सा वाहनों से आता

दिल्ली सरकार का कहना है कि नई EV नीति का मुख्य उद्देश्य राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में होने वाले कुल वायु प्रदूषण का लगभग 23 प्रतिशत हिस्सा वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन के कारण होता है। ऐसे में सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

EV Policy in Delhi

नई नीति में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने पर ही जोर नहीं दिया गया है, बल्कि उनके उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और पूरे ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करने का भी रोडमैप तैयार किया गया है। इसके तहत चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे।

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दिल्ली की पहली EV नीति अगस्त 2020 में हुई थी लागू

आपको बताते चलें, दिल्ली की पहली EV नीति अगस्त 2020 में लागू की गई थी। इसकी अवधि तीन साल यानी अगस्त 2023 तक थी। इसके बाद इस नीति को कई बार बढ़ाया गया। अब सरकार ने EV Policy 2026-2030 के रूप में नई नीति लागू करने का फैसला किया है। सरकार का दावा है कि नई नीति पहले की तुलना में अधिक व्यापक है और इससे राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार तेज होगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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