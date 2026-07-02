दिल्ली में कैसे कम कीमत में मिलेगी EV बाइक, रेखा गुप्ता ने सब्सिडी-छूट पर क्या-क्या बताया
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ईवी बाइक की खरीद पर सरकार कई तरह की मदद करेगी। सब्सिडी के अलावा पुराने वाहन की स्क्रैपिंग पर अतिरिक्त मदद दी जाएगी और कई तरह की फीस से छूट मिलेगी।
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी 2026 को लागू कर दिया है। 1 जुलाई 2026 से लागू की गई यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से तैयार है और ढांचे का तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चार्जिंग पॉइंट बढ़ाने की तैयारी की गई है और अगले कुछ सालों में इन्हें 9 हजार चार्जिंग पॉइंट से बढ़ाकर 32 हजार किया जाएगा।
रेखा गुप्ता ने गुरुवार को एक टीवी इंटरव्यू में कहा, 'इस ईवी पॉलिसी की सफलता बहुत बड़ी मात्रा में चार्जिंग इन्फ्रा पर निर्भर करती है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। वैसे तो लोग ईवी को लोग घर में ही चार्ज करते हैं फिर भी सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। इन्फ्रा तैयार करने वालों को सरकार प्रोत्साहित करेगी। अभी 9 हजार चार्जिंग पॉइंट हैं और हमारा लक्ष्य 32 हजार का है। सोसाइटीज और सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। मैं दिल्ली वालों को भरोसा देती हूं कि चार्जिंग पॉइंट की दिक्कत नहीं होने वाली है।' उन्होंने कहा कि चार्जिंग पॉइंट के लिए जमीन की दिक्कत नहीं होने वाली है। एक साल से इस पॉलिसी पर काम किया जा रहा था।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया- ईवी बाइक पर क्या-क्या मदद
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जब पूछा गया कि कैसे ईवी की कीमत को कम किया जाएगा ताकि लोग आसानी से अपनाएं तो उन्होंने कई फायदे गिनाते हुए कहा, 'स्वीकार्यता बहुत चीजों पर निर्भर करता है। इस बात पर भी कि कितनी आसानी से सब्सिडी ग्राहकों तक पहुंचती है। सिर्फ सब्सिडी नहीं मिल रही है स्क्रैपिंग पर भी इन्सेंटिव है। इन्सेंटिव निर्धारित समय सीमा में मिल जाएगा। आपको अपनी आरसी लेने के 30 दिन के भीतर अप्लाई करना है और 60 दिन में पैसा डीबीटी से खाते में मिल जाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा। आपको सब्सिडी मिल रही है, स्क्रैपिंग का पैसा मिल रहा है। बाइक पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी है, स्क्रैपिंग पर 10 हजार रुपये, रोड टैक्स माफ है, रजिस्ट्रेशन फीस माफ है, स्क्रैपिंग का पैसा मिल रहा है,सब्सिडी भी मिल रही है। लोग इसे अपना रहे हैं।'
ईवी पॉलिसी में और क्या-क्या है
दिल्ली सरकार ने नई ईवी नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी में 30 लाख रुपये या उससे कम शोरूम कीमत वाली सभी रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक कारों को रोड और रजिस्ट्रेशन फीस में पूर्ण छूट देने की घोषणा की है। इसके अलावा, एक जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया का ही पंजीकरण किया जाएगा। वहीं, नए पेट्रोल और सीएनजी दोपहिया वाहनों का पंजीकरण चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा और एक अप्रैल, 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों को पहले साल 30,000 रुपये, दूसरे साल 20,000 रुपये और तीसरे साल 10,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
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