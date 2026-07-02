Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में कैसे कम कीमत में मिलेगी EV बाइक, रेखा गुप्ता ने सब्सिडी-छूट पर क्या-क्या बताया

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ईवी बाइक की खरीद पर सरकार कई तरह की मदद करेगी। सब्सिडी के अलावा पुराने वाहन की स्क्रैपिंग पर अतिरिक्त मदद दी जाएगी और कई तरह की फीस से छूट मिलेगी। 

दिल्ली में कैसे कम कीमत में मिलेगी EV बाइक, रेखा गुप्ता ने सब्सिडी-छूट पर क्या-क्या बताया

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी 2026 को लागू कर दिया है। 1 जुलाई 2026 से लागू की गई यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से तैयार है और ढांचे का तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चार्जिंग पॉइंट बढ़ाने की तैयारी की गई है और अगले कुछ सालों में इन्हें 9 हजार चार्जिंग पॉइंट से बढ़ाकर 32 हजार किया जाएगा।

रेखा गुप्ता ने गुरुवार को एक टीवी इंटरव्यू में कहा, 'इस ईवी पॉलिसी की सफलता बहुत बड़ी मात्रा में चार्जिंग इन्फ्रा पर निर्भर करती है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। वैसे तो लोग ईवी को लोग घर में ही चार्ज करते हैं फिर भी सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। इन्फ्रा तैयार करने वालों को सरकार प्रोत्साहित करेगी। अभी 9 हजार चार्जिंग पॉइंट हैं और हमारा लक्ष्य 32 हजार का है। सोसाइटीज और सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। मैं दिल्ली वालों को भरोसा देती हूं कि चार्जिंग पॉइंट की दिक्कत नहीं होने वाली है।' उन्होंने कहा कि चार्जिंग पॉइंट के लिए जमीन की दिक्कत नहीं होने वाली है। एक साल से इस पॉलिसी पर काम किया जा रहा था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में नई EV नीति लागू; रीसाइक्लिंग से चार्जिंग नेटवर्क तक, कैसे बढ़ेगी आगे?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया- ईवी बाइक पर क्या-क्या मदद

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जब पूछा गया कि कैसे ईवी की कीमत को कम किया जाएगा ताकि लोग आसानी से अपनाएं तो उन्होंने कई फायदे गिनाते हुए कहा, 'स्वीकार्यता बहुत चीजों पर निर्भर करता है। इस बात पर भी कि कितनी आसानी से सब्सिडी ग्राहकों तक पहुंचती है। सिर्फ सब्सिडी नहीं मिल रही है स्क्रैपिंग पर भी इन्सेंटिव है। इन्सेंटिव निर्धारित समय सीमा में मिल जाएगा। आपको अपनी आरसी लेने के 30 दिन के भीतर अप्लाई करना है और 60 दिन में पैसा डीबीटी से खाते में मिल जाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा। आपको सब्सिडी मिल रही है, स्क्रैपिंग का पैसा मिल रहा है। बाइक पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी है, स्क्रैपिंग पर 10 हजार रुपये, रोड टैक्स माफ है, रजिस्ट्रेशन फीस माफ है, स्क्रैपिंग का पैसा मिल रहा है,सब्सिडी भी मिल रही है। लोग इसे अपना रहे हैं।'

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! दिल्ली को 300 नई एसी ईवी-बसों की सौगात, CM रेखा 4 जुलाई को करेंगी लॉन्च

ईवी पॉलिसी में और क्या-क्या है

दिल्ली सरकार ने नई ईवी नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी में 30 लाख रुपये या उससे कम शोरूम कीमत वाली सभी रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक कारों को रोड और रजिस्ट्रेशन फीस में पूर्ण छूट देने की घोषणा की है। इसके अलावा, एक जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया का ही पंजीकरण किया जाएगा। वहीं, नए पेट्रोल और सीएनजी दोपहिया वाहनों का पंजीकरण चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा और एक अप्रैल, 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों को पहले साल 30,000 रुपये, दूसरे साल 20,000 रुपये और तीसरे साल 10,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

ये भी पढ़ें:मकान और इलाज; दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने एक दिन में दिए 2 तोहफे
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Delhi News Rekha Gupta
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।