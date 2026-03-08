Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हाथों में तिरंगा और ढोल; टी-20 वर्ल्डकप में भारत की जीत पर जश्न में डूबी दिल्ली- VIDEO

Mar 09, 2026 12:06 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टी-20 विश्वकप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। फैंस नीली जर्सी पहनकर सड़कों पर ढोल-नगाड़ों के साथ झूमते दिखे। 

हाथों में तिरंगा और ढोल; टी-20 वर्ल्डकप में भारत की जीत पर जश्न में डूबी दिल्ली- VIDEO

इंडिया…इंडिया…इंडिया… के नारों से रविवार रात पूरी दिल्ली गूंज उठी। टी-20 विश्वकप के फाइनल में भारत की शानदार जीत ने राष्ट्रीय राजधानी को जश्न के रंग में रंग दिया। जैसे ही भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से पराजित कर खिताब अपने नाम किया, वैसे ही दिल्ली की सड़कों, बाजारों और सोसाइटियों में क्रिकेट प्रेमियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में तिरंगा लिए लोग ढोल की थाप पर झूमते नजर आए, कई जगह आतिशबाजी हुई और लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की।

चेहरों पर गर्व और खुशी

न्यूजीलैंड टीम की अंतिम विकेट गिरते ही दिल्ली समेत पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया। सड़कों पर उमड़े क्रिकेट प्रेमियों के चेहरों पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत ने हर देशवासी को गर्व करने का एक और अवसर दे दिया। इससे पहले भारत ने वर्ष 2024 में टी-20 विश्वकप का खिताब अपने नाम किया था।

क्रिकेट फैंस ने पहनी नीली जर्सी और चेहरे पर बनाया तिरंगा

कई इलाकों में क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बड़ी संख्या में युवा और बच्चे भारतीय टीम की नीली जर्सी पहनकर मैच देखने पहुंचे थे। सोसाइटियों, पार्कों और बाजारों में लोग टीम इंडिया की टी-शर्ट और चेहरे पर तिरंगे के रंग लगाए नजर आए। कई जगह युवाओं ने ढोल और डीजे की व्यवस्था भी की थी, जहां चौके-छक्कों पर लोग झूम उठते थे।

चैंपियन इंडिया के नारे

मैच खत्म होते ही लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर जीत की बधाई दी और ‘चैंपियन इंडिया’ के नारे लगाते हुए खुशी का इजहार किया। यमुना विहार, कालकाजी, प्रीत विहार, गीता कॉलोनी, मौजपुर, पटपड़गंज, मयूर विहार, आनंद विहार, वसंत कुंज, सफदरजंग, आईपी एक्सटेंशन, रोहिणी और पीतमपुरा समेत कई इलाकों में सड़कों से लेकर सोसाइटियों तक बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच देखने की व्यवस्था की गई थी।

भारत माता की जय और वंदे मातरम से गूंजा आसमान

जैसे-जैसे मुकाबला रोमांचक होता गया, दर्शकों का उत्साह भी बढ़ता गया। भारतीय बल्लेबाजों के हर चौके और छक्के पर लोग कुर्सियों से खड़े होकर तालियां बजाते और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाते नजर आए। वहीं, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के आउट होने पर भी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज तीन में क्रिकेट प्रेमियों ने पटाखे जलाकर भारत माता की जय, वंदे मातरम और टीम इंडिया जिंदाबाद के नारों के साथ भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत का स्वागत किया।

होटलों-रेस्तरां में भी दिखा फाइनल का रोमांच

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टी-20 विश्वकप फाइनल का रोमांच रविवार को दिल्ली के होटलों, रेस्तरां और बार में भी साफ नजर आया। शहर के कई प्रमुख इलाकों में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच की लाइव स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी। शाम होते-होते कनॉट प्लेस, खान मार्केट, एयरोसिटी, साकेत और हौजखास समेत कई क्षेत्रों के रेस्तरां और बार क्रिकेट प्रशंसकों से भर गए।

लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ खाने-पीने का आनंद लेते हुए मैच का लुत्फ उठाते नजर आए। कई होटलों और रेस्तरां में क्रिकेट थीम पर सजावट भी की गई थी, ताकि माहौल स्टेडियम जैसा महसूस हो। भारत की जीत के बाद कनॉट प्लेस के इनर सर्किल और मिडिल सर्किल में भी लोग सड़कों पर निकल आए।

हाथों में तिरंगा लिए युवाओं ने ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारे लगाए। कुछ जगहों पर आतिशबाजी भी की गई। देर रात तक लोग जीत के जश्न में डूबे रहे और हर ओर सिर्फ भारत की जीत की खुशी ही दिखाई देती रही।

कीवियों को नहीं दिया खुलकर खेलने का मौका

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी-20 विश्वकप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

इन तीनों की तूफानी पारियों की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव में रखा।

तेज गेंदबाजों और स्पिनरों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए कीवी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। फील्डिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महज आठ ओवर के भीतर न्यूजीलैंड के आधे बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, जिसके बाद दर्शकों को भारत की जीत लगभग तय नजर आने लगी थी। भारत ने कीवियों की टीम को 19 ओवर में ही ऑलआउट कर खिताब अपने नाम कर लिया।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।