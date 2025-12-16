Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa apologise for pollution
प्रदूषण खत्म नहीं कर सकने पर दिल्ली के मंत्री ने मांगी माफी, कहा- AAP दे गई बीमारी

संक्षेप:

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली में प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं कर पाने के लिए माफी मागते हुए कहा है कि 8-9 महीने में किसी भी सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। सिरसा ने इस ‘बीमारी’ के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा।

Dec 16, 2025 04:11 pm ISTSudhir Jha नई दिल्ली, एएनआई
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली में प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं कर पाने के लिए माफी मागते हुए कहा है कि 8-9 महीने में किसी भी सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। सिरसा ने इस ‘बीमारी’ के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। दिल्ली सरकार के मंत्री ने यह भी बताया कि किस तरह उनकी सरकार लागातार प्रदूषण कम करने के लिए काम कर रही है और सुधार भी हुआ है।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदूषण में कमी लगाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें केवल बीएस-6 गाड़ियों को ही राजधानी में एंट्री देने और बिना पीयूसी सर्टिफिकेट फ्यूल पर पाबंदी शामिल है। इस दौरान सिरसा ने दिल्लीवालों से माफी मांगते हुए कहा कि उनकी सरकार हर दिन एक्यूआई में कमी लाने में कामयाब हो रही है, लेकिन पूरी तरह इतनी जल्दी खत्म करना किसी सरकार के लिए संभव नहीं।

सिरसा ने कहा, ‘मैंने पहले भी कहा था कि हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब रहे हैं। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगते हुए इतना कहना चाहता हूं कि 9-10 महीनों में कोई सरकार पूरा पलूशन साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्लीवासियों को बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके छल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का एक्यूआई कम किया है और यदि इसी तरह हर दिन कम करते जाएंगे तभी दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है।’

सिरसा बोले- AAP-कांग्रेस की दी हुई बीमारी

सिरसा ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की बीमारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पुरानी सरकारों की देन है। उन्होंने दोनों पार्टियों को एक साथ निशाने पर लेते हुए कहा, '10-11 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी है। जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले साल आपके मास्क कहां थे, पिछले साल इससे ज्यादा प्रदूषण था, इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी 380 एक्यूआई था। लेकिन राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे। क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के साथ मिले हुए लोग थे। बिलकुल दिल्ली में प्रदूषण है, पलूशन की बीमारी बच्चों की सेहत को नुकसान कर रही है। लेकिन यह बीमारी आम आदमी पार्टी की दी हुई है, जिसको हम ठीक कर रहे हैं।'

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
