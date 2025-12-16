प्रदूषण खत्म नहीं कर सकने पर दिल्ली के मंत्री ने मांगी माफी, कहा- AAP दे गई बीमारी

संक्षेप: दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली में प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं कर पाने के लिए माफी मागते हुए कहा है कि 8-9 महीने में किसी भी सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। सिरसा ने इस ‘बीमारी’ के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली में प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं कर पाने के लिए माफी मागते हुए कहा है कि 8-9 महीने में किसी भी सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। सिरसा ने इस ‘बीमारी’ के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। दिल्ली सरकार के मंत्री ने यह भी बताया कि किस तरह उनकी सरकार लागातार प्रदूषण कम करने के लिए काम कर रही है और सुधार भी हुआ है।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदूषण में कमी लगाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें केवल बीएस-6 गाड़ियों को ही राजधानी में एंट्री देने और बिना पीयूसी सर्टिफिकेट फ्यूल पर पाबंदी शामिल है। इस दौरान सिरसा ने दिल्लीवालों से माफी मांगते हुए कहा कि उनकी सरकार हर दिन एक्यूआई में कमी लाने में कामयाब हो रही है, लेकिन पूरी तरह इतनी जल्दी खत्म करना किसी सरकार के लिए संभव नहीं।

सिरसा ने कहा, ‘मैंने पहले भी कहा था कि हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब रहे हैं। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगते हुए इतना कहना चाहता हूं कि 9-10 महीनों में कोई सरकार पूरा पलूशन साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्लीवासियों को बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके छल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का एक्यूआई कम किया है और यदि इसी तरह हर दिन कम करते जाएंगे तभी दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है।’