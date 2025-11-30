दिल्ली: रिसेप्शन से लौट रहे इंजीनियर ने मर्सडीज कार से लड़कों को कुचला; 1 की मौत, 2 घायल

संक्षेप: तीनों को घायल हालत में तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया और एक की हालत गंभीर है। तीसरा खतरे से बाहर है। जबकि कारचालक को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली में दक्षिण पश्चिमी जिले के वसंत कुंज नॉर्थ इलाके में रविवार तड़के एक अनियंत्रित मर्सिडीज कार ने नेलशन मंडेला मार्ग पर सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को रौंद दिया। तीनों को घायल हालत में तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया और एक की हालत गंभीर है। तीसरा खतरे से बाहर है। जबकि कारचालक को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया।

मृतक की पहचान चमोली, उत्तराखंड निवासी 23 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है। घायलों में 23 वर्षीय ललित उर्फ लल्लन व 25 वर्षीय कपिल शामिल हैं। कपिल की हालत गंभीर है और वह आईसीयू में है। तीनों मुनिरका इलाके में रहते थे और एंबिएंस मॉल स्थित पॉल रेस्टोरेंट में रसोइए का काम करते थे। रोहित के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी मे सुरक्षित रखवा दिया गया है। रविवार देर शाम तक उसका पोस्टमॉर्टम नहीं किया जा सका। हालांकि रोहित के चाचा बलवंत अस्पताल में मौजूद रहे।

मर्सिडीज कार चालक की पहचान 29 वर्षीय शिवम के रूप में हुई है। पुलिस ने इसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि वह करोल बाग इलाके में रहता है और नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शनिवार को दिन में शिवम की शादी थी और रात को उसने ग्रांड होटल में रिसेप्शन पार्टी रखी थी। हादसे के समय वह अपनी पत्नी और बड़े भाई के साथ अपनी रिसेप्शन पार्टी से घर लौट रहा था। जांच में सामने आया कि कार शिवम के दोस्त अभिषेक की है। पुलिस ने मर्सिडीज कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक, अब तक की जांच में सामने आया है कि अचानक डायवर्जन सामने आने के चलते तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और संतुलन बिगड़ने के चलते कार खंभे से जा भिड़ी। इस दौरान तीनों युवक खंभे के पास ऑटो स्टैंड पर खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रहे थे। इसके चलते तीनों युवक कार की चपेट में आ गए और रोहित ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तीनों युवक एंबियंस मॉल के एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी थे।

पुलिस के मुताबिक, रविवार तड़के 2.33 बजे वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस को थाने में सड़क हादसे की पीसीआर कॉल मिली। पुलिस की टीम तत्काल नेल्सन मंडेला मार्ग पर मॉल के सामने वसंत विहार की ओर जाने वाले रास्ते पर मौजूद दुर्घटनास्थल पर पहुंची तो वहां एक मर्सिडीज कार दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली। मौके पर तीन युवक घायल हालत में पड़े हुए मिले। पुलिस ने तीनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जहां रोहित को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि दो अन्य घायलों का उपचार चल रहा है।