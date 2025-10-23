Hindustan Hindi News
बिहार के 4 नामी बदमाशों की कैसे दिल्ली में आई मौत, रंजन की 'सिग्मा एंड कंपनी' का था खौफ

संक्षेप: बिहार और नेपाल में बड़े आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को मौत दिल्ली खींच लाई थी। बताया जा रहा है कि करीब एक सप्ताह से ये सभी राजधानी में छिपे हुए थे।

Thu, 23 Oct 2025 10:09 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में हुए एक भीषण मुठभेड़ में बिहार के चार नामी बदमाश ढेर कर दिए गए। दिल्ली और बिहार पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में गुरुवार तड़के करीब 2.20 बजे दिल्ली के बहादुर शाह मार्ग पर ताबड़तोड़ फायरिंग में रंजन पाठक और उसके साथी मारे गए। बिहार और नेपाल में बड़े आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को मौत दिल्ली खींच लाई थी। बताया जा रहा है कि करीब एक सप्ताह से ये सभी राजधानी में छिपे हुए थे।

25 साल की उम्र में ही रंजन पाठक बेहद कुख्यात बदमाश थी। बिहार से नेपाल तक वह वारदातों को अंजाम देता था। हत्या, लूटपाट, फिरौती जैसी वारदातों से रंजन खौफ कायम कर चुका था। एनकाउंटर में रंजन के अलावा बिमलेश महतो (25), मनीष पाठक (33) और अमन ठाकुर (21) मारे गए। अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला था, जबकि अन्य सभी बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे।

बताया जा रहा है कि एक सप्ताह से दिल्ली में रह रहे बदमाश बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े आपराधिक वारदात की साजिश रच रहे थे। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि यह गिरोह वारदातों को अंजाम देने के बाद नेपाल या दिल्ली भाग जाता था। कुछ दिनों बाद दोबारा आकर वारदात को अंजाम देते थे। लगभग हर महीने किसी वारदात को अंजाम देने थे। सुपारी लेकर ये हत्या करते थे। गिरोह का नाम 'सिग्मा एंड कंपनी'रखा गया था।

डीजीपी ने बताया कि बिहार में चुनाव को देखते हुए इन बदमाशों की जानकारी जुटाई जा रही थी। इन दिनों बदमाशों के दिल्ली आने की सूचना मिली तो बिहार पुलिस की टीम राजधानी में कैंप कर रही थी। दिल्ली पुलिस के सहयोग से इन्हें इंटरसेप्ट किया गया और फिर मुठभेड़ में चार अपराधी मारे गए।

अमन दिल्ली का निवासी थी और वह गिरोह के सदस्यों को छिपाने में मदद करता था। डीजीपी ने बताया कि अपराधी सीतामढ़ी जिले में अव्यवस्था फैलाना चाहते थे। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये बिहार में चुनाव के दौरान वारदात को अंजाम नहीं देते। अपराधी बिहार से बाहर जाकर वारदात की प्लानिंग करते थे और फिर वापस आकर अंजाम देते थे।

