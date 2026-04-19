दिल्ली पुलिस को कामयाबी, लगरपुरिया गैंग के दो गुर्गों को एनकाउंटर के बाद दबोचा

दिल्ली के द्वारका इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने लगरपुरिया गैंग के दो वॉन्टेड बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान रॉकी (22) और सुमित उर्फ कोकी (24) के रूप में की गई है। दोनों पर शुक्रवार को हत्या के प्रयास की घटना में शामिल होने का आरोप है।

दिल्ली पुलिस के द्वारका एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (AATS) ने लगरपुरिया गैंग के दो संदिग्ध गुर्गों को रविवार सुबह एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पकड़े गए दोनों बदमाश श्याम विहार इलाके में हुई एक फायरिंग की घटना में वॉन्टेड थे। इस एनकाउंटर के दौरान दोनों बदमाशों में से एक के पैर में गोली लग गई। घायल हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए इन दोनों आरोपियों की पहचान रॉकी (22) और सुमित उर्फ ​​कोकी (24) के रूप में हुई है।

फायरिंग के मामले में वॉन्टेड थे दोनों दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपियों की आने के संबंध में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। दोनों आरोपी छावला थाना अंतर्गत आने वाले श्याम विहार फेज-2 में हाल ही में हुई फायरिंग की एक घटना के सिलसिले में वॉन्टेड थे। यह मामला एफआईआर संख्या 129/26, दिनांक 18/04/26 के तहत BNS की धारा 109(1)/3(5) और आर्म्स ऐक्ट की धारा 25/27 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि पिछली घटना में एक मोटरसाइकिल पर आए दो हथियारबंद हमलावरों में से एक ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता पर बहुत करीब से गोली चलाने की कोशिश की थी, लेकिन गनीमत रही कि हथियार से गोली नहीं चली पाई।

रोकने पर पुलिस पर चलाई गोली इसके बाद, अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराधियों की तलाश के लिए एक अभियान शुरू किया गया। मुखबिर से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए एक पुलिस टीम ने रविवार सुबह करीब 5:35 बजे अर्बन एक्सटेंशन रोड (UER) के पास संदिग्धों को रोक लिया। पुलिस ने बताया कि रॉकी और सुमित उर्फ ​​कोकी नाम के दोनों आरोपी एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस टीम ने जब उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा तो रॉकी ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर गोली चला दी। उसने तीन राउंड फायर किए, जो पुलिसकर्मियों को लगने से बाल-बाल बच गए और एक हेड कॉन्स्टेबल मनीष द्वारा पहनी गई बुलेटप्रूफ जैकेट पर जा लगे।

रॉकी के पैर में लगी गोली इसके बाद पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में रॉकी के बाएं घुटने के नीचे गोली लग गई और थोड़ी-सी हाथापाई के बाद उसे काबू कर लिया गया। सुमित को भी एक लोडेड पिस्तौल के साथ पकड़ लिया गया।