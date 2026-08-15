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काम की बात: दिल्ली में और महंगी होगी बिजली? PPAC में वृद्धि को DERC से मंजूरी; जानें कितने बढ़ेंगे दाम

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में बिजली जल्द और महंगी होने जा रही है। डीईआरसी ने राजधानी में बिजली बिल में पीपीएसी की इजाफा करने की मंजूरी दे दी है। जानिए किन उपभोक्ताओं पर इस वृद्धि का कितना असर होगा। 

Electricity Bill PPAC Rates hike in delhi
दिल्ली में बिजली बिल में पीपीएसी के लिए वृद्धि को डीईआरसी ने मंजूरी दी।

राजधानी दिल्ली में बिजली का बिल एक बार फिर झटका देने वाला है। बिल में बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) की बढ़ोतरी को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने मंजूरी दे दी है। इसके चलते बिजली कंपनियां आने वाले बिल में ग्राहकों से अतिरिक्त 7 से 8 फीसदी पीपीपएसी लेंगी। कंपनियों ने मौजूदा पीपीएसी को बढ़ाकर 23 से 31 फीसदी तक किए जाने की मांग रखी थी।

बीएसईएस राजधानी ने पीपीएसी शुल्क 31.64 फीसदी, बीएसईएस यमुना ने पीपीएसी शुल्क 24.02 फीसदी एवं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने शुल्क 23.71 फीसदी करने की मांग डीईआरसी के समक्ष रखी थी।

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इस पर विचार करने के बाद डीईआरसी ने बीएसईएस राजधानी को 7.94 फीसदी, बीएसईएस यमुना को 7.43 फीसदी जबकि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड को 8.50 फीसदी पीपीएसी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि के बाद बीएसईएस राजधानी के बिल में 17.94 फीसदी, बीएसईएस यमुना के बिल में 17.43 फीसदी, जबकि टाटा पावर के बिल में 18.50 फीसदी पीपीएसी अगले बिल में लगकर आएगा। ऐसे में राजधानी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर भार पड़ेगा। हालांकि, बिजली कंपनियों का कहना है कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा।

तीनों प्रमुख कंपनियों ने रखा था प्रस्ताव

पहले प्रत्येक तीन माह में पीपीएसी को लेकर डीईआरसी समीक्षा करती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर प्रत्येक माह पीपीएसी को लेकर समीक्षा होती है। जुलाई में तीनों प्रमुख बिजली कंपनियों ने डीईआरसी के समक्ष प्रस्ताव देकर बताया कि बिजली की खरीद पर उन्हें ज्यादा शुल्क देना पड़ रहा है। पीपीएसी को बढ़ाने की अनुमति दी जाए।

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25 से लेकर 60 रुपये तक की बढ़ोतरी संभव

सूत्रों का कहना है कि इस वृद्धि की वजह से प्रत्येक बिल पर 25 से 60 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। केवल 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों पर इस निर्णय का बोझ नहीं पड़ेगा। उनका बिल शून्य आने के चलते उस पर पीपीएसी नहीं लगता है।

गौरतलब है कि इससे पहले बीते जून महीने में भी पीपीएसी लागत में वृद्धि की गई थी। भाषा के मुताबिक, इस पर तब दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा था कि वैश्विक ईंधन लागत में वृद्धि के बीच दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहें। सूद ने कहा था कि बिजली खरीद समायोजन लागत देश के बिजली कानूनों के तहत एक वैधानिक (कानूनी) व्यवस्था है और यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा था कि यह प्रावधान बिजली वितरण कंपनियों को ईंधन और बिजली खरीद लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार हर महीने समायोजन करने की अनुमति देता है। ऊर्जा मंत्री के अनुसार, पश्चिम एशिया संकट और अन्य अंतरराष्ट्रीय कारकों के कारण वैश्विक ईंधन कीमतों में 'अभूतपूर्व' वृद्धि के कारण यह समायोजन आवश्यक हो गया है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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