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दिल्ली में महंगी हुई बिजली! दुकानदारों और फैक्ट्री मालिकों की बढ़ी टेंशन, CM रेखा को लिखी चिट्ठी

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Electricity Hike: पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन महंगा होने से दिल्ली में बिजली खरीद लागत 31% बढ़ी। PPAC बढ़ोतरी के बाद व्यापारियों में चिंता है। CTI ने CM रेखा को पत्र लिखा है। फैक्ट्रियों के यूपी-हरियाणा शिफ्ट होने की आशंका जताई गई है। घरेलू उपभोक्ताओं पर असर सीमित बताया गया है।

दिल्ली में महंगी हुई बिजली! दुकानदारों और फैक्ट्री मालिकों की बढ़ी टेंशन, CM रेखा को लिखी चिट्ठी

Delhi Electricity Hike: पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और अन्य अंतरराष्ट्रीय कारणों से ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। इसके कारण पिछले एक महीने में बिजली खरीद की लागत लगभग 31 फीसदी बढ़ गई है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है- "इतनी बड़ी वृद्धि के बावजूद दिल्ली सरकार के प्रयासों से उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव बहुत कम रखा गया है।" हालांकि, इस मामले में राजधानी दिल्ली के दुकानदार और फैक्ट्री मालिक चिंतित हैं। उन्हें बिजली कीमतों में होने वाली वृद्धि को लेकर चिंताएं हैं। व्यापारी संगठन सीटीआई ने अपनी समस्या को सीएम रेखा तक चिट्ठी के जरिए पहुंचाया है।

CTI ने सीएम रेखा को लिखी चिट्ठी

इस बढ़ोतरी के बाद चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। CTI का कहना है कि दिल्ली में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली दरें पहले से ही पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत तक अधिक हैं, और अब PPAC बढ़ने से यह अंतर और बढ़ सकता है। CTI चेयरमैन बृजेश गोयल के अनुसार, दिल्ली में पहले से ही बिजली की दरें क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में सबसे अधिक हैं और अब नई बढ़ोतरी ने व्यापारियों की चिंता और बढ़ा दी है।

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यूपी-हरियाणा शिफ्ट हो सकती हैं फैक्ट्रियां

संगठन ने आशंका जताई है कि लागत बढ़ने के कारण दिल्ली की फैक्ट्रियां और वेयरहाउस हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों की ओर शिफ्ट हो सकते हैं, जहां बिजली और श्रम लागत अपेक्षाकृत कम है। उद्योग जगत का तर्क है कि घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलता है, लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्री सेक्टर को इसका फायदा नहीं मिलता, जिससे उनका खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है।

सीटीआई ने सीएम रेखा को लिखी चिट्ठी

यूपी-हरियाणा से कितनी महंगी बताई जा रही बिजली

तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कमर्शियल बिजली दरें हरियाणा की तुलना में लगभग 20-25% तक अधिक बताई जा रही हैं। हरियाणा में जहां दरें करीब 6.50 से 7.50 रुपये प्रति यूनिट हैं, वहीं दिल्ली में यह 8.50 रुपये प्रति kVAh तक पहुंच जाती हैं। उत्तर प्रदेश की तुलना में भी दिल्ली में बिजली लगभग 5 से 8 प्रतिशत तक महंगी पड़ रही है, हालांकि वहां फिक्स्ड चार्ज और अन्य शुल्क अलग संरचना में हैं।

इसी तरह बड़े उद्योगों के लिए HT कनेक्शन में भी अंतर देखा जा रहा है। दिल्ली में औसत दर लगभग 7.75 रुपये प्रति kVAh बताई जाती है, जबकि हरियाणा में यह 6.95 रुपये के आसपास है और MSME सेक्टर को अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलती है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से टैरिफ स्थिर रहने के कारण वहां लागत अपेक्षाकृत नियंत्रित बनी हुई है।

बिजली सरचार्ज बढ़ने से घरेलू उपभोक्ताओं पर क्या असर?

ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पहले PPAC की सीमा 31 मार्च तक 14.5 प्रतिशत थी, जिसे अब बढ़ाकर लगभग 17.5 से 17.9 प्रतिशत किया गया है। बिजली खरीद की लागत 31 फीसदी बढ़ने के बावजूद दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) ने औसतन केवल 2.4 प्रतिशत PPAC वृद्धि की अनुमति दी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं पर इस बढ़ोतरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा।

सीटीआई ने सीएम रेखा को लिखी चिट्ठी

BYPL में PPAC 11.7% से बढ़कर 17.4% कर दिया गया है, जो सबसे बड़ी बढ़ोतरी है।

  • 200 यूनिट का बिल 847 रुपये से बढ़कर 885 रुपये होगा, लेकिन बिल जीरो ही रहेगा।
  • 400 यूनिट का बिल 2,041 रुपये से बढ़कर 2,133 रुपये यानी 92 रुपये अधिक होगा।
  • 600 यूनिट का बिल 3,766 रुपये से बढ़कर 3,936 रुपये हो जाएगा, यानी 170 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

मंत्री ने बताया, यह एक सामान्य व्यवस्था है

सूद ने कहा कि PPAC देशभर में लागू एक सामान्य नियामक व्यवस्था है और बिजली कानूनों के अनुसार इसका पालन किया जाता है। DERC का ताजा आदेश बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति और उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग इस विषय पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बढ़ती ऊर्जा लागत का अनुचित बोझ जनता पर न पड़े।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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