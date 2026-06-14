दिल्ली में महंगी हुई बिजली! दुकानदारों और फैक्ट्री मालिकों की बढ़ी टेंशन, CM रेखा को लिखी चिट्ठी

Delhi Electricity Hike: पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन महंगा होने से दिल्ली में बिजली खरीद लागत 31% बढ़ी। PPAC बढ़ोतरी के बाद व्यापारियों में चिंता है। CTI ने CM रेखा को पत्र लिखा है। फैक्ट्रियों के यूपी-हरियाणा शिफ्ट होने की आशंका जताई गई है। घरेलू उपभोक्ताओं पर असर सीमित बताया गया है।

Delhi Electricity Hike: पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और अन्य अंतरराष्ट्रीय कारणों से ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। इसके कारण पिछले एक महीने में बिजली खरीद की लागत लगभग 31 फीसदी बढ़ गई है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है- "इतनी बड़ी वृद्धि के बावजूद दिल्ली सरकार के प्रयासों से उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव बहुत कम रखा गया है।" हालांकि, इस मामले में राजधानी दिल्ली के दुकानदार और फैक्ट्री मालिक चिंतित हैं। उन्हें बिजली कीमतों में होने वाली वृद्धि को लेकर चिंताएं हैं। व्यापारी संगठन सीटीआई ने अपनी समस्या को सीएम रेखा तक चिट्ठी के जरिए पहुंचाया है।

CTI ने सीएम रेखा को लिखी चिट्ठी इस बढ़ोतरी के बाद चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। CTI का कहना है कि दिल्ली में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली दरें पहले से ही पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत तक अधिक हैं, और अब PPAC बढ़ने से यह अंतर और बढ़ सकता है। CTI चेयरमैन बृजेश गोयल के अनुसार, दिल्ली में पहले से ही बिजली की दरें क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में सबसे अधिक हैं और अब नई बढ़ोतरी ने व्यापारियों की चिंता और बढ़ा दी है।

यूपी-हरियाणा शिफ्ट हो सकती हैं फैक्ट्रियां संगठन ने आशंका जताई है कि लागत बढ़ने के कारण दिल्ली की फैक्ट्रियां और वेयरहाउस हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों की ओर शिफ्ट हो सकते हैं, जहां बिजली और श्रम लागत अपेक्षाकृत कम है। उद्योग जगत का तर्क है कि घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलता है, लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्री सेक्टर को इसका फायदा नहीं मिलता, जिससे उनका खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है।

यूपी-हरियाणा से कितनी महंगी बताई जा रही बिजली तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कमर्शियल बिजली दरें हरियाणा की तुलना में लगभग 20-25% तक अधिक बताई जा रही हैं। हरियाणा में जहां दरें करीब 6.50 से 7.50 रुपये प्रति यूनिट हैं, वहीं दिल्ली में यह 8.50 रुपये प्रति kVAh तक पहुंच जाती हैं। उत्तर प्रदेश की तुलना में भी दिल्ली में बिजली लगभग 5 से 8 प्रतिशत तक महंगी पड़ रही है, हालांकि वहां फिक्स्ड चार्ज और अन्य शुल्क अलग संरचना में हैं।

इसी तरह बड़े उद्योगों के लिए HT कनेक्शन में भी अंतर देखा जा रहा है। दिल्ली में औसत दर लगभग 7.75 रुपये प्रति kVAh बताई जाती है, जबकि हरियाणा में यह 6.95 रुपये के आसपास है और MSME सेक्टर को अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलती है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से टैरिफ स्थिर रहने के कारण वहां लागत अपेक्षाकृत नियंत्रित बनी हुई है।

बिजली सरचार्ज बढ़ने से घरेलू उपभोक्ताओं पर क्या असर? ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पहले PPAC की सीमा 31 मार्च तक 14.5 प्रतिशत थी, जिसे अब बढ़ाकर लगभग 17.5 से 17.9 प्रतिशत किया गया है। बिजली खरीद की लागत 31 फीसदी बढ़ने के बावजूद दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) ने औसतन केवल 2.4 प्रतिशत PPAC वृद्धि की अनुमति दी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं पर इस बढ़ोतरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा।