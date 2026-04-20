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दिल्लीवालों के लिए झटका, महंगा हो सकता है बिजली बिल; क्या है वजह?

Apr 20, 2026 02:54 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में रहने वालों के लिए आने वाले दिनों बिजली के बिल जेब पर भारी पड़ सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल (APTEL) ने बिजली नियामक (DERC) की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने 30 हजार करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए ज्यादा समय देने की मांग की थी।

दिल्लीवालों के लिए झटका, महंगा हो सकता है बिजली बिल; क्या है वजह?

दिल्ली में रहने वालों के लिए आने वाले दिनों बिजली के बिल जेब पर भारी पड़ सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल (APTEL) ने बिजली नियामक (DERC) की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने 30 हजार करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए ज्यादा समय देने की मांग की थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 2025 के एक आदेश के मुताबिक, सभी राज्यों को पुराने बकाये अप्रैल 2028 तक हर हाल में चुकाने हैं।

डीईआरसी को बिजली वितरण कंपनियों का लगभग 30,000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाना है। ऐसे में इस रकम को चुकाने के लिए और ज्यादा समय मांगा था ताकि जनता पर अचानक बोझ न पड़े। हालांकि अपीलेट ट्रिब्यूनल (APTEL) ने इस मांग को खारिज कर दिया है।

लोगों की जेब पर कैसे पड़ेगा असर?

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को अब बिजली के पुराने बकाया का भुगतान रिपेमेंट शेड्यूल के अनुसार ही करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बिजली नियामकों को आदेश दिया था कि वे अप्रैल 2024 से पुराने बकाये को चुकाना शुरू करें और इस पूरी प्रक्रिया को अप्रैल 2028 तक खत्म कर दें।

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इसी के साथ कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो पैसे वसूलने के लिए बिजली विभाग बिजली की दरों में बदलाव या बढ़ोतरी भी कर सकता है ऐसे में आने वाले समय में इस बकाये की भरपाई के लिए बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं।

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पिछले कुछ सालों में दिल्ली में बिजली सस्ती रही है, जिससे बकाया राशि बढ़ती गई। इसके अलावा दिल्ली की स्थिति बाकी राज्यों से अलग भी है क्योंकि दिल्ली में बिजली वितरण का काम प्राइवेट कंपनियों के पास है। इसलिए सरकार के लिए लोगों को पूरी तरह बचा पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में अब माना जा रहा है कि इस 30,000 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए बिजली की दरें बढ़ सकती है या फिर दिल्ली सरकार को अपनी तरफ से भारी सब्सिडी देनी होगी।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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