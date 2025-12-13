दिल्ली के बस अड्डों पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन, जल्द शहर में दौड़ेंगी 8000 इलेक्ट्रिक बसें
दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को बढ़ाकर 8000 करने की तैयारी में है, जिसके लिए राजधानी के तीन ISBT पर 17 करोड़ की लागत से फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, ताकि बसों को चार्जिंग के लिए डिपो न ले जाना पड़े और समय की बचत हो।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को बढ़ाकर सरकार आठ हजार तक ले जाएगी। इसके लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाने लगी है। इन बसों को चार्ज करने के लिए डिपो में न ले जाना पड़े, इसके लिए राजधानी के तीन बड़े अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
इन फास्ट चार्जिंग स्टेशनों पर महज एक घंटे में बस चार्ज हो जाएगी। इनके निर्माण पर 17 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। डीटीआईडीसी (दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.) की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीते 10 दिसंबर को टेंडर जमा करने की अवधि पूरी हो चुकी है।
डीटीआईडीसी के अधिकारी ने बताया कि अब टेंडर को खोलने के बाद की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और फर्म को चयनित करने के बाद काम शुरू हो जाएगा। छह महीने में चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम पूरा किया जाना है। इन चार्जिंग स्टेशनों के पूरा होने के बाद बसों को यहां चार्ज किया जा सकेगा। उन्हें चार्जिंग के लिए डिपो के फेरे नहीं लगाने होंगे। इससे समय काफी बचेगा और यात्रियों को बसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जाम की समस्या भी इससे कम होगी।
जनवरी तक डीटीसी की सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी
डीटीसी की पूरी फ्लीट जनवरी तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो जाएगी। परिवहन निगम की ओर से फिलहाल करीब 149 सीएनजी बसें संचालित की जा रही हैं, लेकिन जनवरी तक इन सभी बसों की आयु पूरी हो जाएगी और इन्हें चलन से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं परिवहन विभाग जल्द ही करीब 2700 से ज्यादा बसों की खरीद करने की तैयारी कर रहा है। इलेक्ट्रिक बसों की संख्या जितनी बढ़ेगी, चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी जरूरत बढ़ेगी।