ADR रिपोर्ट: दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने कहां कर दिया BJP से ज्यादा खर्च? AAP रह गई पीछे

इस साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों के खर्च से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है। 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) की इस रिपोर्ट में कांग्रेस,बीजेपी और आम आदमी पार्टी के किए खर्चों का ब्योरा है। रिपोर्ट में पचा चला है कि कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के दौरान पार्टी के प्रचार और सोशल मीडिया कैंपेन पर बीजेपी के मुकाबले ज्यादा पैसा खर्च किया। वहीं उम्मीदवारों पर कांग्रेस के खिए खर्च बीजेपी के आगे पीछे रह गए।

एडीआर की ताजा रिपोर्ट में यह बात पता चली है कि भारी प्रचार के बाद भी कांग्रेस को वोटों में कोई खास फायदा नहीं मिला। दूसरी तरफ, बीजेपी ने कुल मिलाकर ज्यादा पैसा खर्च किया और अपने उम्मीदवारों पर भी ज्यादा निवेश किया, जिसका नतीजा उसे एक बड़ी जीत के रूप में मिला। आम आदमी पार्टी ने दोनों के मुकाबले कम खर्च किया है।

विवरण भारतीय जनता पार्टी (BJP) कांग्रेस (Congress) कुल चुनावी खर्च ₹57.65 करोड़ ₹46.19 करोड़ कुल जमा किया गया फंड ₹88.7 करोड़ ₹64.3 करोड़

चुनाव के नतीजे ➤बीजेपी (BJP): 48 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की। ➤आम आदमी पार्टी (AAP): 22 सीटों पर जीत दर्ज की। ➤कांग्रेस (Congress): अपना खाता भी नहीं खोल पाई और एक भी सीट नहीं जीत सकी। खर्च करने का तरीका ADR के आंकड़ों से पता चलता है कि दोनों पार्टियों ने पैसा अलग-अलग जगहों पर खर्च किया। कांग्रेस पार्टी ने अपना ज्यादातर पैसा प्रचार और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचने में लगाया। हालांकि, उम्मीदवारों पर होने वाला उनका खर्च बीजेपी के मुकाबले काफी कम था। बीजेपी ने इसके ठीक उलट, बीजेपी ने अपने खर्च का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर अपने उम्मीदवारों की मदद और उनसे जुड़े कामों में लगाया।

'आप' ने कुल ₹14.5 करोड़ खर्च किए। इसमें से 12.12 करोड़ पार्टी के प्रचार पर और 2.4 करोड़ उम्मीदवारों पर खर्च किए गए। सोशल मीडिया कैंपेन के मामले में 'आप' ने लगभग 3 करोड़ खर्च किए।

सोशल मीडिया पर खर्च की तुलना ➤कांग्रेस: 5.95 करोड़ ➤आम आदमी पार्टी: लगभग 3 करोड़ ➤बीजेपी: मात्र 5.26 लाख कुल चुनावी खर्च और अन्य पार्टियां चुनाव में शामिल 9 राजनीतिक दलों ने कुल मिलाकर 120.3 करोड़ का चुनावी खर्च दिखाया, जिसमें से 27 करोड़ उम्मीदवारों पर खर्च हुए। बीजेपी, कांग्रेस और 'आप' के अलावा सिर्फ बहुजन समाज पार्टी (BSP) ही ऐसी पार्टी थी जिसने 1 करोड़ से ज्यादा (1.8 करोड़) खर्च किए। चुनाव के दौरान सभी पार्टियों ने कुल 170.68 करोड़ का फंड इकट्ठा किया।

पार्टी इकट्ठा किया गया फंड बीजेपी (BJP) ₹88.7 करोड़ कांग्रेस (Congress) ₹64.3 करोड़ आम आदमी पार्टी (AAP) ₹16.1 करोड़

पार्टियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कुल खर्च का बहुत ही छोटा हिस्सा (सिर्फ 0.04% यानी 3.7 लाख) नकद में खर्च किया गया। AIMIM ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी के अनुसार उन्होंने चुनाव में 0 (शून्य) खर्च किए। कांग्रेस और 'आप' ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि बीजेपी 68 सीटों पर लड़ी और 2 सीटें अपने सहयोगी दलों को दीं। उन 6 पार्टियों के आंकड़ों पर नजर डालें जिन्होंने 2020 और 2025 दोनों चुनाव लड़े:

1. चंदा इकट्ठा करने में बदलाव कुल जमा किया गया फंड 9% बढ़कर लगभग 170 करोड़ हो गया है।

कांग्रेस: चंदे में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखी गई, जो 222% से ज्यादा बढ़ गया।

बीजेपी: बीजेपी को मिलने वाले चंदे में 25% की गिरावट आई।

आम आदमी पार्टी: इनके चंदे में लगभग 6% की बढ़त हुई।

2. चुनावी खर्च में बदलाव इन 6 पार्टियों का कुल खर्च 2020 के मुकाबले करीब 39% बढ़ गया है।

कांग्रेस: इनका खर्च 161% तक बढ़ गया।

बीजेपी: इनके खर्च में 20.5% की बढ़ोतरी हुई।