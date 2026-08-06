काम की बात: सिर्फ दो वजहों से कट सकता है वोटर लिस्ट से नाम, चुनाव अधिकारी ने कर दिया साफ
दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि वोटर लिस्ट से नाम सिर्फ दो वजहों से कट सकता है। किसी भी वोटर का नाम सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जाएगा क्योंकि उनका नाम 2002 में तैयार की गई वोटर लिस्ट में नहीं था। चुनाव अधिकारी का यह स्पष्टीकरण आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के एक बयान के बाद आया है।
दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बुधवार को साफ किया कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन'(एसआईआर) के दौरान वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जाएगा क्योंकि उनका नाम 2002 में तैयार की गई वोटर लिस्ट में नहीं था। यह स्पष्टीकरण आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1997 में आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन करने और बाद में राजधानी में ही कानून की पढ़ाई करने के बावजूद उन्हें 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं मिला। भारती ने उन खबरों पर भी चिंता जताई जिनमें कहा गया है कि राजधानी में वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया के दौरान 20 से 30 लाख नाम हटाए जा सकते हैं।
आप नेता के इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वोटर का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से सिर्फ दो स्थितियों में ही हटाया जा सकता है। पहला 17 अगस्त की समय-सीमा तक पूरा एन्यूमरेशन फॉर्म जमा न किया गया हो। दूसरा कोई व्यक्ति वोटर के तौर पर रजिस्टर होने के लिए अयोग्य पाया जाए।
अधिकारियों ने कहा कि जो वोटर 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वे एन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय अपने माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी की जानकारी दे सकते हैं। अगर 2002 के रिकॉर्ड में भी ये जानकारी नहीं मिलती है तो वोटर्स को सलाह दी गई है कि वे डिजिटाइजेशन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास उपलब्ध जानकारी के साथ फॉर्म जमा करें। सीईओ ऑफिस ने कहा कि उनका नाम ड्राफ्ट रोल में दिखेगा।
घर-घर जाकर वेरिफिकेशन और एन्यूमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन के बाद तैयार की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 24 अगस्त को पब्लिश की जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद चुनाव अधिकारी 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच उन वोटर्स को नोटिस भेजेंगे जिनकी जानकारी 2002 के रिकॉर्ड से वेरिफाई नहीं हो पाई थी। ऐसे वोटर्स को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) के सामने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे ताकि यह पक्का किया जा सके कि उनके नाम फाइनल वोटर लिस्ट में बने रहें। इसे 27 अक्टूबर को पब्लिश किया जाना है।
सीईओ ऑफिस ने यह भी बताया कि 2002 के एसआईआर के दौरान तैयार की गई वोटर लिस्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसे पर्सनल जानकारी, ईपीआईसी नंबर या पोलिंग स्टेशन की जानकारी का इस्तेमाल करके खोजा जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि जो वोटर 2002 के बाद दूसरे राज्यों से दिल्ली आए हैं, उन्हें वेरिफिकेशन प्रोसेस के तहत अपने पिछले राज्य में हुए आखिरी एसआईआर (चाहे वह 2002, 2003 या 2005 में हुआ हो) की जानकारी देनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे वोटर अपने माता-पिता की मौजूदा जानकारी भी दे सकते हैं, बशर्ते उनके माता-पिता के राज्य में एसआईआर पहले ही हो चुका हो।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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