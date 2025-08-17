दिल्ली में 41 राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू, किन-किन पार्टियों को नोटिस

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने चुनाव में अपने उम्मीदवार न उतारने वाले 41 राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिनका 27 अगस्त तक नोटिस जवाब देना है।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने चुनाव में अपने उम्मीदवार न उतारने वाले 41 राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिनका 27 अगस्त तक जवाब देना है। जिन पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें आम आदमी मुक्ति मोर्चा, आदर्श राजनीतिक दल, बहुजन समाजवादी पार्टी (बाबा साहेब), जन कल्याण पार्टी और भारतीय व्यापार पार्टी शामिल हैं।

12 अगस्त की तारीख वाले सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि सीईओ कार्यालय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कार्रवाई कर रहा है। उसने पाया कि इन पार्टियों ने न तो लोकसभा और न दिल्ली विधानसभा या कोई उपचुनाव लड़ा है।

अन्य पार्टियों में अग्र जन पार्टी, अखंड भारत समाज पार्टी, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, लोक निर्माण दल, प्रजा कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय विकास मोर्चा, समता संघर्ष पार्टी और स्वराज जनता पार्टी आदि शामिल हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी दलों से 27 अगस्त तक अध्यक्ष या महासचिव को हलफनामा पेश करने को कहा है। 22 अगस्त को व्यक्तिगत सुनवाई निर्धारित की गई है।

नोटिस में कहा गया है कि आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, उक्त दलों ने 2019 में हुए किसी भी चुनाव, चाहे वह लोकसभा हो या किसी राज्य विधानसभा या उपचुनाव, में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। इससे यह स्वतः स्पष्ट है कि उक्त दलों ने उपरोक्त धारा 29ए के प्रयोजनों के लिए राजनीतिक दल के रूप में कार्य करना बंद कर दिया है।