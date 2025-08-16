दिल्ली के बुजुर्ग दंपति को 18 साल बाद मिला इंसाफ, फ्लैट विवाद में हुआ समझौता

दिल्ली के बुजुर्ग दंपति को 18 साल बाद फ्लैट विवाद में इंसाफ मिला है। बुजुर्ग ने 2007 में 35 लाख का फ्लैट खरीदा, लेकिन बिल्डर ने कब्जा नहीं दिया। बिल्डर ने धोखा दिया पर कोर्ट के दखल से समझौता हुआ।

दिल्ली में बुजुर्ग दंपति को 18 साल बाद इंसाफ मिला है। 80 और 73 साल के बुजुर्ग दंपति के इंसाफ की कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं। 18 साल पहले अपने जीवन की जमा-पूंजी लगाकर खरीदे गए फ्लैट का कब्जा न मिलने के बाद, आखिरकार इस दंपति को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत के हस्तक्षेप और वकील की चतुराई ने इस जोड़े को उनका हक दिलाने में मदद की।

सपनों का घर जो बन गया था कागजी 2007 में इस बुजुर्ग दंपति ने अपनी मेहनत की कमाई से 35 लाख रुपये का निवेश कर गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में एक 3 बीएचके फ्लैट खरीदा था। सपना था कि रिटायरमेंट के बाद वे अपने इस नए घर में सुकून भरी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन बिल्डर ने न तो प्रोजेक्ट को पूरा किया और न ही फ्लैट का कब्जा दिया। 15 साल बीत गए, लेकिन दंपति के हाथ सिर्फ कागजी वादे ही आए।

बिल्डर की चाल से मिला डबल धोखा जब दंपति ने बिल्डर पर दबाव बनाया, तो 2022 में बिल्डर ने उन्हें एक बायबैक समझौते में उलझाने की कोशिश की। इस समझौते में बिल्डर ने फ्लैट को 34 लाख रुपये में वापस खरीदने का वादा किया, जो कि 2007 की कीमत से भी कम था। हैरानी की बात यह थी कि उसी समय बाजार में ऐसे ही फ्लैट्स की कीमत करीब दोगुनी थी। इतना ही नहीं, बिल्डर ने इस बायबैक के तहत कुछ छोटी राशि दी, मूल दस्तावेज ले लिए और बाकी पैसे देने में टालमटोल करता रहा। दंपति को धमकियां भी मिलने लगीं। वकील सुमित गहलोत ने अदालत में इसे डबल धोखा करार दिया। पहला धोखापूरा पैसा लेकर फ्लैट न देना और दूसरा धोखा बायबैक समझौते में पैसे न चुकाना।

कानूनी जंग और दिल्ली पुलिस की भूमिका 2023 में जब दंपति ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की, तो पुलिस ने इसे सिविल मामला बताकर FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। लेकिन हार न मानते हुए, दंपति ने फिडेलीगल एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स के जरिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। वकील सुमित गहलोत ने अदालत में जोरदार दलीलें दीं और बताया कि बिल्डर का इरादा शुरू से ही धोखा देने का था। अदालत ने पुलिस को मामले की दोबारा जांच करने का आदेश दिया।