राज्यसभा में पेश आंकड़ों ने AAP सरकार के शिक्षा मॉडल की पोल खोली: आशीष सूद
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शनिवार को कहा कि राज्यसभा में पेश आंकड़ों ने आप सरकार के शिक्षा मॉडल की असलियत उजागर कर दी है। सूद ने कहा कि आप सरकार की बहुचर्चित शिक्षा क्रांति का उद्देश्य छात्रों की सहायता करने के बजाय आंकड़ों को बेहतर दिखाना था।
उन्होंने कहा कि यह मुद्दा आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने उठाया था। उन्होंने यह स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या कक्षा नौ में फेल छात्रों को स्कूल के परिणामों में सुधार के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (NIOS) में भेजा जा रहा है।
इन आरोपों का जवाब देते हुए आप ने कहा कि ये दावे तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। एक बयान में पार्टी ने कहा कि कक्षा नौ में फेल हुए छात्रों में से केवल 22 प्रतिशत ने ही पांच साल की अवधि के दौरान NIOS का विकल्प चुना। इन छात्रों ने भी स्वेच्छा से ऐसा किया ताकि उन्हें कक्षा दोहराने से बचना पड़े। पार्टी ने आगे कहा कि ये आरोप बिना सोचे-समझे लगाए जा रहे हैं।
सूद ने कहा कि जब उसी पार्टी का सांसद यह सवाल उठाता है कि क्या बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से बाहर किया जा रहा है तो इससे नीति के उद्देश्य पर संदेह पैदा होता है। राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय के लिखित जवाब के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा नौ में 32 लाख से अधिक छात्र फेल हुए हैं।
आंकड़ों से पता चलता है कि 2020-21 में 31541 छात्र फेल हुए, 2021-22 में 28548, 2022-23 में 88421, 2023-24 में 101344 और 2024-25 में 70296 छात्र फेल हुए। इसी अवधि के दौरान, 71000 से अधिक छात्रों को एनआईओएस में प्रवेश दिया गया, जिसमें 2022-23 में 29436 प्रवेश शामिल हैं।
सूद ने कहा कि हालांकि एनआईओएस एक वैकल्पिक शिक्षण प्रणाली हो सकती है, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से एक सहायता तंत्र के रूप में नहीं किया जाता था।