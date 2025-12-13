Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi education minister said data presented in Rajya Sabha has exposed reality of AAP govt education model
राज्यसभा में पेश आंकड़ों ने AAP सरकार के शिक्षा मॉडल की पोल खोली: आशीष सूद

राज्यसभा में पेश आंकड़ों ने AAP सरकार के शिक्षा मॉडल की पोल खोली: आशीष सूद

संक्षेप:

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शनिवार को कहा कि राज्यसभा में पेश आंकड़ों ने आप सरकार के शिक्षा मॉडल की असलियत उजागर कर दी है। सूद ने कहा कि आप सरकार की बहुचर्चित शिक्षा क्रांति का उद्देश्य छात्रों की सहायता करने के बजाय आंकड़ों को बेहतर दिखाना था।

Dec 13, 2025 05:34 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शनिवार को कहा कि राज्यसभा में पेश आंकड़ों ने आप सरकार के शिक्षा मॉडल की असलियत उजागर कर दी है। सूद ने कहा कि आप सरकार की बहुचर्चित शिक्षा क्रांति का उद्देश्य छात्रों की सहायता करने के बजाय आंकड़ों को बेहतर दिखाना था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि यह मुद्दा आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने उठाया था। उन्होंने यह स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या कक्षा नौ में फेल छात्रों को स्कूल के परिणामों में सुधार के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (NIOS) में भेजा जा रहा है।

इन आरोपों का जवाब देते हुए आप ने कहा कि ये दावे तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। एक बयान में पार्टी ने कहा कि कक्षा नौ में फेल हुए छात्रों में से केवल 22 प्रतिशत ने ही पांच साल की अवधि के दौरान NIOS का विकल्प चुना। इन छात्रों ने भी स्वेच्छा से ऐसा किया ताकि उन्हें कक्षा दोहराने से बचना पड़े। पार्टी ने आगे कहा कि ये आरोप बिना सोचे-समझे लगाए जा रहे हैं।

सूद ने कहा कि जब उसी पार्टी का सांसद यह सवाल उठाता है कि क्या बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से बाहर किया जा रहा है तो इससे नीति के उद्देश्य पर संदेह पैदा होता है। राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय के लिखित जवाब के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा नौ में 32 लाख से अधिक छात्र फेल हुए हैं।

आंकड़ों से पता चलता है कि 2020-21 में 31541 छात्र फेल हुए, 2021-22 में 28548, 2022-23 में 88421, 2023-24 में 101344 और 2024-25 में 70296 छात्र फेल हुए। इसी अवधि के दौरान, 71000 से अधिक छात्रों को एनआईओएस में प्रवेश दिया गया, जिसमें 2022-23 में 29436 प्रवेश शामिल हैं।

सूद ने कहा कि हालांकि एनआईओएस एक वैकल्पिक शिक्षण प्रणाली हो सकती है, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से एक सहायता तंत्र के रूप में नहीं किया जाता था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।