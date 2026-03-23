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दिल्ली वालों की आमदनी बढ़ी, 7.92% बढ़ी प्रति व्यक्ति आय; आर्थिक सर्वे की खास बातें

Mar 23, 2026 02:58 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की आर्थिक समीक्षा पेश की जिसमें प्रति व्यक्ति आय 5,31,610 रुपये तक पहुंचने और राष्ट्रीय औसत से ढाई गुना अधिक होने का अनुमान है। 

दिल्ली वालों की आमदनी बढ़ी, 7.92% बढ़ी प्रति व्यक्ति आय; आर्थिक सर्वे की खास बातें

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में 2025-26 की आर्थिक समीक्षा पेश की जो राष्ट्रीय राजधानी की मजबूत अर्थव्यवस्था को दिखाती है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 5,31,610 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है जो राष्ट्रीय औसत से ढाई गुना अधिक है। दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 9.42 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 13,27,055 करोड़ रुपये होने की संभावना है। यही नहीं दिल्ली सरकार को 9,661,31 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को विधानसभा में आर्थिक समीक्षा 2025.26 पेश की। आर्थिक समीक्षा के अनुसार, मौजूदा कीमतों पर अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय 5,31,610 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है जो 2024-25 के मुकाबले 7.92 फीसदी की वृद्धि को दिखाता है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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