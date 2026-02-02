Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi eases school fee fixation process after Supreme Court order
10 दिन के भीतर फीस रेगुलेशन कमेटी बनाएं स्कूल, दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया

10 दिन के भीतर फीस रेगुलेशन कमेटी बनाएं स्कूल, दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया

संक्षेप:

दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट को लागू करने के लिए एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के लिए नए फीस तय करने वाले कानून पर सवाल उठाने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

Feb 02, 2026 09:34 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट को लागू करने के लिए एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के लिए नए फीस तय करने वाले कानून पर सवाल उठाने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रविवार को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार हर स्कूल को आदेश जारी होने के 10 दिनों के अंदर स्कूल-लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी (SLFRC) बनाने का निर्देश दिया गया है। पहले के नोटिफिकेशन के तहत बनी कमेटियों को नई व्यवस्था के तहत मान्य माना जाएगा।

गजट में आगे कहा गया है कि स्कूल मैनेजमेंट को SLFRC बनने के 14 दिनों के अंदर 2026-27 से शुरू होने वाले अगले तीन एकेडमिक सालों के लिए प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर की डिटेल्स जमा करनी होंगी। इसके बाद कमेटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार फीस तय करेगी।

इसमें यह भी कहा गया है कि शिक्षा निदेशक को फीस तय करने से संबंधित अपीलों की सुनवाई के लिए 30 दिनों के अंदर हर शिक्षा जिले में जिला फीस अपीलीय समितियां बनाने का निर्देश दिया गया है। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि रिवाइज्ड टाइमलाइन सिर्फ 2026-27 से शुरू होने वाले अगले तीन एकेडमिक सालों के ब्लॉक पर लागू होंगी और एक्ट और नियमों में तय की गई सख्त टाइमलाइन सभी आने वाले ब्लॉक के लिए फॉलो की जाएंगी।

माता-पिता के लिए एक अहम अंतरिम राहत में गजट में कहा गया है कि स्कूलों को 1 अप्रैल 2025 तक ली जा रही फीस से ज्यादा कोई भी रकम लेने की इजाज़त नहीं होगी, जब तक कि आने वाले ब्लॉक के लिए नया फीस स्ट्रक्चर तय नहीं हो जाता।

इसमें यह भी कहा गया है कि 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए स्कूलों द्वारा ली जाने वाली किसी भी ज्यादा फीस को कानून के हिसाब से रेगुलेट किया जाएगा, जो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामलों के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

दो फीस साइकल के बीच के ट्रांज़िशन पीरियड के बारे में गजट में यह भी कहा गया है कि एक बार तीन साल का फीस ब्लॉक खत्म होने के बाद स्कूल अगली ब्लॉक की फीस आधिकारिक तौर पर मंजूर होने तक पिछली तय रकम से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। इस बीच जो भी ज्यादा फीस ली गई है, उसे बाद में एडजस्ट करना होगा।

ये भी पढ़ें:निजी स्कूलों की फीस से जुड़ा कानून कब से लागू होगा, दिल्ली सरकार ने SC को बताया
ये भी पढ़ें:दिल्ली में विरासत स्थलों के पास अवैध निर्माण की होगी पड़ताल, हाइकोर्ट का आदेश

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट हाल ही में दिल्ली सरकार के फीस रेगुलेशन फ्रेमवर्क की वैधता की जांच कर रहा है। कोर्ट ने कानून के कई प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें कमेटियों का स्ट्रक्चर और मनमानी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा एक्ट को लागू करने में समय-सीमा और प्रशासनिक दिक्कतों को लेकर उठाई गई चिंताओं पर भी ध्यान दिया था। दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस तय करने और रेगुलेट करने में पारदर्शिता) बिल 2025 में दिल्ली विधानसभा में पास किया गया था, जिसका मकसद स्कूल फीस तय करने में ज्यादा पारदर्शिता लाना, माता-पिता की भागीदारी बढ़ाना और मनमानी बढ़ोतरी को रोकना था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।