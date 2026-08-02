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Earthquake in Delhi : भूकंप से फिर हिली दिल्ली, उत्तरी दिल्ली में महसूस किए गए 2.9 तीव्रता के झटके

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Earthquake in Delhi : नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, रविवार तड़के दिल्ली के उत्तरी जिले में 2.9 तीव्रता का भूकंप आया। गनीमत रही कि इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ।

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दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए।

राजधानी दिल्ली के उत्तरी जिले में रविवार तड़के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। हालांकि, इससे अभी तक कहीं भी किसी तरह के नुकसान खबर नहीं है।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, यह भूकंप सुबह 04:14:01 बजे (IST) जमीन के नीचे 8 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसका केंद्र 28.721 उत्तरी अक्षांश और 76.957 पूर्वी देशांतर पर था।

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NCS ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा: "भूकंप की तीव्रता: 2.9, समय: 02/08/2026 04:14:01 IST, अक्षांश: 28.721 N, देशांतर: 76.957 E, गहराई: 8 किमी, स्थान: उत्तरी जिला, दिल्ली।"

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप पृथ्वी की सतह से लेकर सतह के नीचे लगभग 700 किलोमीटर तक की गहराई में कहीं भी आ सकते हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के डेटा के अनुसार, वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भूकंप की इस 0-700 किमी की गहराई वाली रेंज को तीन जोन - उथला, मध्यम और गहरा में बांटा गया है।

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भूकंप आने पर क्या करें, क्या ना करें

भूकंप से पहले

• 'झुको ढको पकड़ो' की तकनीक सीखें

• अपने परिवार के साथ एक निजी आपातकालीन योजना तैयार करें

• अपने घर को भूकंप प्रतिरोधी बनाने हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लें

• दीवारों और छतों की दरारों की मरम्मत कराएं

• आपातकालीन किट तैयार रखें

भूकंप के दौरान

• भूकंप आने पर घबराएं नहीं, शांत रहें

• टेबल के नीचे छुप जाएं, एक हाथ से अपने सिर को ढंकें और भूकंप के झटके रुकने तक टेबल को पकड़े रहें

• झटके रुकते ही फौरन बाहर निकलें - लिफ्ट का इस्तेमाल न करें

• बाहर आने के बाद इमारतों, पेड़ों, दीवारों और खंभों से दूर रहें

• अगर आप गाड़ी के अंदर हैं तो गाड़ी रोककर झटके समाप्त होने तक अंदर ही रहें, पुल इत्यादि पर जाने से बचें

भूकंप के बाद

• क्षतिग्रस्त इमारतों में न जाएं

• सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल न करें

अगर मलबे में फंस गए हों

- माचिस न जलाएं

- अपने मुंह को कपड़े से ढकें

- दीवार या नल पर खटखटाएं और आवाज करें

- सीटी बजाएं

- कोई अन्य उपाय न होने पर ही चिल्लाएं

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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