दिल्ली में 27 लाख की बैन ई-सिगरेट जब्त, 3 गिरफ्तार; चीन से चल रहा था अवैध नेटवर्क
पुलिस ने इनके पास से करीब 27 लाख रुपये कीमत की 2,073 बैन ई-सिगरेट बरामद की हैं। अधिकारियों ने शनिवार को इस मामले की जानकारी दी।
दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अवैध ई-सिगरेट कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 27 लाख रुपये कीमत की 2,073 बैन ई-सिगरेट बरामद की हैं। अधिकारियों ने शनिवार को इस मामले की जानकारी दी।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की हुई पहचान
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास (33), ऋत्विक बहल (25) और जीशान उर्फ जस्सू (24) के रूप में हुई है। विकास दक्षिणपुरी का रहने वाला है, जबकि ऋत्विक ग्रेटर कैलाश और जीशान हरियाणा के बल्लभगढ़ का निवासी है। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह राजधानी में प्रतिबंधित ई-सिगरेट की सप्लाई कर रहा था।
2000 ई सिगरेट जब्त
जांच के दौरान पुलिस ने सीआर पार्क स्थित एक तंबाकू दुकान से 53 ई-सिगरेट बरामद कीं, जिसे विकास चला रहा था। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश स्थित ऋत्विक के घर से 20 ई-सिगरेट मिलीं। पूछताछ के बाद पुलिस ने बल्लभगढ़ स्थित एक घर से करीब 2,000 ई-सिगरेट और जब्त की, जिससे कुल बरामदगी 2,073 हो गई।
इस केस के तहत दर्ज हुआ मामला
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, ये ई-सिगरेट मुख्य रूप से चीन में बनी थीं और इन्हें 800 से 900 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदा जाता था। इसके बाद इन्हें अधिक कीमत पर अवैध तरीके से बाजार में बेचा जाता था। इस मामले में Prohibition of Electronic Cigarettes Act, 2019 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है और सप्लाई चेन की भी जांच कर रही है।
क्या होती है ई सिगरेट, जानिए खासियत
ई-सिगरेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो बैटरी से चलती है। यह ई-लिक्विड को गर्म करके भाप में बदलता है। इस लिक्विड में आमतौर पर निकोटिन, फ्लेवर और अन्य केमिकल होते हैं। इस भाप को सांस के जरिए अंदर लेता है, जिसे वेपिंग कहा जाता है। इसे पारंपरिक सिगरेट का विकल्प माना जाता है, लेकिन यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इसके इस्तेमाल से फेफड़ों, दिल और दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। इसी वजह से भारत समेत कई देशों में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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