दिल्ली के द्वारका में होगी पानी की किल्लत खत्म! जल बोर्ड की नई योजना से लाखों को राहत

संक्षेप:

द्वारका और आसपास के क्षेत्रों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए जल बोर्ड ने 50 एमजीडी क्षमता के द्वारका जल शोधन संयंत्र के संचालन हेतु 228 ट्यूबवेल से भूजल के पुनर्वितरण की योजना को अंतिम रूप दिया है, जिससे इन इलाकों में जल आपूर्ति में स्थायी सुधार होगा।

Fri, 21 Nov 2025 05:26 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
द्वारका और इसके आसपास के इलाके में पानी की किल्लत झेलने वाले लाखों लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। जल बोर्ड ने पानी की किल्लत दूर करने के लिए 50 एमजीडी क्षमता के द्वारका जल शोधन संयंत्र के संचालन के लिए कच्चे पानी की पुनर्वितरण योजना को अंतिम रूप दे दिया है।

ओखला, वजीराबाद, निलोठी और द्वारका के प्रमुख ट्यूबवेल में उपलब्ध भूजल संसाधनों के माध्यम से यहां निर्बाध कच्चे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे द्वारका एवं आसपास के इलाकों में पानी की आपूर्ति में सुधार आएगा। जल बोर्ड की प्रस्तावित योजना के अनुसार कुल 228 ट्यूबवेल से 22.8 एमजीडी कच्चा पानी निकाला जाएगा। इसकी आपूर्ति ओखला, वजीराबाद, नांगलोई और नए द्वारका जल शोधन संयंत्र में की जाएगी। यह पूरी प्रणाली मौजूदा जल ढांचे को प्रभावित किए बिना कच्चे पानी के स्रोतों का वैज्ञानिक और संतुलित उपयोग सुनिश्चित करेगी।

इस महत्वपूर्ण पहल को लेकर जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली की बढ़ती आबादी को बहाने नहीं बल्कि आधुनिक जल समाधान चाहिए। 50 एमजीडी क्षमता वाले द्वारका जल शोधन संयंत्र का संचालन राजधानी की भविष्य की जल आवश्यकताओं को सुरक्षित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

हर बूंद महत्वपूर्ण

मंत्री ने कहा कि पानी की हर बूंद महत्वपूर्ण है। विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि दिल्ली को उसका उचित जल हिस्सा पूरी पारदर्शिता और वैज्ञानिक योजना के साथ मिले। उन्होंने कहा कि यह केवल भूजल का पुनर्वितरण नहीं है, यह जिम्मेदारी का पुनर्वितरण है। अभी तक जिन प्रणालियों को नजरअंदाज किया गया था, उन्हें हम सुधार रहे हैं। दिल्ली के लोग इसका प्रत्यक्ष लाभ महसूस करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी योजना के कार्यान्वयन के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। इसे चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा ताकि मौजूदा जल आपूर्ति बाधित न हो।

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के लोगों को बड़ा लाभ

प्रवेश वर्मा ने बताया कि 50 एमजीडी द्वारका जल शोधन संयंत्र के संचालन के बाद द्वारका, नजफगढ़, पालम, डाबड़ी और आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार होगा। इन क्षेत्रों में लंबे समय से पानी की समस्या देखने को मिल रही है। जल दबाव में कमी की समस्या रही है, जिसे यह परियोजना स्थायी रूप से दूर करेगी। नया संयंत्र दिल्ली के बाहरी जल स्रोतों पर निर्भरता कम करेगा और पश्चिम एवं दक्षिण-पश्चिम दिल्ली की जल आपूर्ति व्यवस्था में स्थिरता लाएगा।

