हादसे के बहस करता दिखा आरोपी, पीड़ित पर ही मढ़ दिया दोष; दिल्ली स्कॉर्पियो कांड में बड़ा खुलासा
दिल्ली के द्वारका साउथ इलाके में एसयूवी की टक्कर से 23 वर्षीय बाइक सवार साहिल धनेशरा की मौत के मामले में हादसे के तुरंत बाद का एक कथित वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में नाबालिग आरोपी चालक और उसकी बहन को स्थानीय लोगों द्वारा घिरे जाने पर पीड़ित को ही दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नाबालिग आरोपी और उसकी बहन को हादसे को कोई दुख नहीं हैं, उल्टा वह दोनों लोगों से बहस कर रहे हैं।
राहगीर ने बनाया हादसे का वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो तीन फरवरी को लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुई दुर्घटना के कुछ ही क्षण बाद एक राहगीर ने बनाया था। वीडियो में साहिल सड़क किनारे बेसुध पड़े दिखाई दे रहे हैं। उनकी मोटरसाइकिल सड़क के बीचों-बीच क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी है।
वहीं, टक्कर के बाद एक खड़ी टैक्सी से जा भिड़ी एसयूवी भी पास में खड़ी नजर आ रही है। टैक्सी को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। वीडियो में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा दिख रहे हैं। कुछ लोग आरोपी 17 वर्षीय चालक और उसकी बहन से तीखे सवाल करते नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति चिल्लाकर कहता सुनाई दे रहा है कि ड्राइवर टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था।
अपने भाई का बचाव कर रही थी युवती
वीडियो में आरोपी की बहन अपने भाई का बचाव करते हुए यह दावा करती दिखाई दे रही है कि बाइक सवार तेज गति से वाहन चला रहा था। वहीं मौजूद लोगों ने सवाल उठाया कि यदि एसयूवी तेज रफ्तार में नहीं थी तो टैक्सी को इतना नुकसान कैसे हुआ। वीडियो में आरोपी को भी पीड़ित पर दोष मढ़ने की कोशिश करते देखा जा सकता है।
गौरतलब है कि हादसे के बाद आरोपी को पकड़ा गया था। बाद में पता चला कि वह नाबालिग है। इसके बाद उसे किशोर बोर्ड के पास भेजा गया। मामले की जांच चल रही है।
नाबालिग आरोपी के पिता के खिलाफ केस दर्ज
पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि तीन फरवरी को दोपहर करीब 12 बजे 17 वर्षीय किशोर कथित तौर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन चला रहा था, तभी उसकी बाइक सवार साहिल से भिड़ंत हो गई। आरोपी पिता पर नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देने के आरोप में मोटर वाहन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
