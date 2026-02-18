Hindustan Hindi News
सॉरी से मेरी दुनिया वापस नहीं आएगी; नाबालिग के पिता की माफी पर साहिल की मां का दर्द छलका

Feb 18, 2026 12:02 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
द्वारका में साहिल को अपनी स्कॉर्पियो से उड़ाने वाले नाबालिग के पिता ने पीड़ित परिवार से माफी मांगी है। जवाब में साहिल की मां ने कहा कि सॉरी किसलिए… मेरी दुनिया उजाड़ने लिए।

Delhi Dwarka Scorpio Accident: राजधानी दिल्ली के द्वारका में हुए भीषण सड़क हादसे में 23 वर्षीय साहिल की मौत के बाद उनके परिवार की दुनिया उजड़ गई। साहिल की मां इन्ना माकन का कहना है कि उनका यह दर्द कभी कम नहीं होगा। 3 फरवरी को हुई इस हिट एंड रन की घटना में साहिल की बाइक को स्कॉर्पियो चला रहे नाबालिग ने उड़ा दिया था। घटना को लेकर अब आरोपी के पिता ने माफी मांगी है, लेकिन साहिल की मां ने माफी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि सॉरी कह देने से मेरी दुनिया वापस नहीं आएगी।

दरअसल, नाबालिग आरोपी के पिता ने मीडिया से बातचीत में घटना पर गहरा दुख जताते हुए माफी मांगी थी। आरोपी के पिता के माफीनामे पर साहिल की मां इन्ना का कहना है, “वह किस बात की माफी मांग रहे हैं? मेरी जिंदगी खत्म करने की? क्या अगर यह उनके बच्चे के साथ होता तो... सिर्फ ‘सॉरी’ कह देने से कुछ नहीं होता। ‘सॉरी’ मेरी दुनिया वापस नहीं ला सकती।”

साहिल ही मेरी दुनिया था- इन्ना

इन्ना माकन ने बताया कि साहिल ही उनकी जिंदगी था। मेरे पति का निधन 2018 में हो गया था और तब से मैंने अकेले ही बेटे की परवरिश की। साहिल जल्द ही पोस्टग्रेजुएशन के लिए ब्रिटेन जाने वाला था। मां ने कहा कि अब उनके जीवन में “न सुबह बची है, न शाम, न काम पर जाने की वजह और न ही जागने की कोई वजह।”

रील वाले वीडियो ने पकड़ा तूल

दरअसल, द्वारका हादसे को लेकर एक वीडियो ने मामले को और तूल दे दिया है। आरोप है कि घटना के समय कार में बैठी आरोपी की बहन वीडियो शूट कर रही थी। हालांकि आरोपी के पिता ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनकी बेटी केवल तस्वीरें और वीडियो ले रही थी, कोई “रील” नहीं बना रही थी।

गौरतलब है कि आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के निर्देश पर सुधार गृह भेजा गया था। बाद में उसे कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए रिहा कर दिया गया।

