सॉरी से मेरी दुनिया वापस नहीं आएगी; नाबालिग के पिता की माफी पर साहिल की मां का दर्द छलका
द्वारका में साहिल को अपनी स्कॉर्पियो से उड़ाने वाले नाबालिग के पिता ने पीड़ित परिवार से माफी मांगी है। जवाब में साहिल की मां ने कहा कि सॉरी किसलिए… मेरी दुनिया उजाड़ने लिए।
Delhi Dwarka Scorpio Accident: राजधानी दिल्ली के द्वारका में हुए भीषण सड़क हादसे में 23 वर्षीय साहिल की मौत के बाद उनके परिवार की दुनिया उजड़ गई। साहिल की मां इन्ना माकन का कहना है कि उनका यह दर्द कभी कम नहीं होगा। 3 फरवरी को हुई इस हिट एंड रन की घटना में साहिल की बाइक को स्कॉर्पियो चला रहे नाबालिग ने उड़ा दिया था। घटना को लेकर अब आरोपी के पिता ने माफी मांगी है, लेकिन साहिल की मां ने माफी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि सॉरी कह देने से मेरी दुनिया वापस नहीं आएगी।
दरअसल, नाबालिग आरोपी के पिता ने मीडिया से बातचीत में घटना पर गहरा दुख जताते हुए माफी मांगी थी। आरोपी के पिता के माफीनामे पर साहिल की मां इन्ना का कहना है, “वह किस बात की माफी मांग रहे हैं? मेरी जिंदगी खत्म करने की? क्या अगर यह उनके बच्चे के साथ होता तो... सिर्फ ‘सॉरी’ कह देने से कुछ नहीं होता। ‘सॉरी’ मेरी दुनिया वापस नहीं ला सकती।”
साहिल ही मेरी दुनिया था- इन्ना
इन्ना माकन ने बताया कि साहिल ही उनकी जिंदगी था। मेरे पति का निधन 2018 में हो गया था और तब से मैंने अकेले ही बेटे की परवरिश की। साहिल जल्द ही पोस्टग्रेजुएशन के लिए ब्रिटेन जाने वाला था। मां ने कहा कि अब उनके जीवन में “न सुबह बची है, न शाम, न काम पर जाने की वजह और न ही जागने की कोई वजह।”
रील वाले वीडियो ने पकड़ा तूल
दरअसल, द्वारका हादसे को लेकर एक वीडियो ने मामले को और तूल दे दिया है। आरोप है कि घटना के समय कार में बैठी आरोपी की बहन वीडियो शूट कर रही थी। हालांकि आरोपी के पिता ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनकी बेटी केवल तस्वीरें और वीडियो ले रही थी, कोई “रील” नहीं बना रही थी।
गौरतलब है कि आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के निर्देश पर सुधार गृह भेजा गया था। बाद में उसे कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए रिहा कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन