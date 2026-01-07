दिल्ली के रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक उगल रहे जहर, भूजल में मिला सीवर का गंदा पानी

संक्षेप: दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट में द्वारका की सोसाइटियों के रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं, जिससे भूजल के दूषित होने और गंभीर स्वास्थ्य संकट का बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

दिल्ली की राजधानी में बारिश का पानी जो घरों की छतों से इकट्ठा होकर भूजल को रिचार्ज करने के लिए आता है, वही अब बड़े खतरे का सबब बनता जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सौंपी है। सितंबर 2025 में द्वारका के कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज (CGHS) के 144 रेनवाटर हार्वेस्टिंग पिट्स से सैंपल लिए गए, तो 124 पिट्स में फेकल कोलीफॉर्म (मल-जनित बैक्टीरिया) की मौजूदगी पाई गई। यानी ज्यादातर जगहों पर सीवर का गंदा पानी इन पिट्स में मिल रहा है।

कहानी 2023 से शुरू हुई, अब खतरा और बढ़ गया ये पूरा मामला फरवरी 2023 से एनजीटी में चल रहा है, जब एक द्वारका निवासी ने शिकायत की कि सोसाइटियों के रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम गलत तरीके से बने हैं और इससे भूजल प्रदूषित हो रहा है। मई 2023 में एनजीटी की एक्सपर्ट कमिटी ने दिल्ली जल बोर्ड और DPCC के साथ मिलकर 235 सोसाइटियों की जांच की, जिसमें 180 जगहों पर अमोनियाकल नाइट्रोजन और टीडीएस का स्तर बहुत ज्यादा पाया गया। उसके बाद मार्च 2025 तक की रिपोर्ट में 115 सोसाइटियों में फेकल कोलीफॉर्म की पुष्टि हुई।

अब सितंबर 2025 की ताजा जांच में हालात और बिगड़े नजर आए – 144 सैंपलों में 124 दूषित, 8 सूखे, 7 में रिपेयर चल रहा, 2 पूरी तरह बंद पड़े और तीन सोसाइटियों ने तो सैंपल लेने तक से मना कर दिया।

ये बैक्टीरिया क्यों खतरनाक हैं? फेकल कोलीफॉर्म का मिलना बेहद गंभीर है क्योंकि ये मल-जनित बैक्टीरिया हैं, जो सीधे सीवर से आते हैं। इससे भूजल में प्रदूषण फैल रहा है, जो आगे चलकर पीने के पानी को भी जहरीला बना सकता है और स्वास्थ्य पर बड़ा संकट ला सकता है।

अब क्या कर रहा है जल बोर्ड? जल बोर्ड अब सख्त कदम उठा रही है। उसने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी (DPCC) से दोषी सोसाइटियों पर पर्यावरणीय मुआवजा लगवाने की मांग की है। कई सोसाइटियों से पानी के बिल पर मिलने वाली 10% छूट वापस ली जा चुकी है और पानी कनेक्शन काटने की प्रक्रिया भी चल रही है। सभी सोसाइटियों को मौखिक और लिखित रूप से चेतावनी दी जा रही है कि वे अपने सिस्टम को मानकों के अनुसार ठीक करें।