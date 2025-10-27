Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi Dwarka police housing complexes in decrepit condition plasters came out bad condition
टूटे छज्जे, उखड़े प्लास्टर; दिल्ली में पुलिसवालों के घर तो 3 साल में ही जर्जर हो गए

टूटे छज्जे, उखड़े प्लास्टर; दिल्ली में पुलिसवालों के घर तो 3 साल में ही जर्जर हो गए

संक्षेप: सेक्टर 19 में इस पुलिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को 2010 में मंजूरी मिली थी और इसे सरकारी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म RITES ने ₹55 करोड़ से अधिक की भारी लागत पर बनाया था। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 फरवरी 2022 को वर्चुअली किया था।

Mon, 27 Oct 2025 10:53 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के द्वारका में अम्बराही गांव में पुलिस अधिकारियों के लिए 9 मंजिला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। 3 साल पहले बनी इस बिल्डिंग में दिल्ली पुलिस के लगभग 200 अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए एक आधुनिक रिहायशी सुविधा के रूप में देखा गया था,लेकिन दिल्ली पुलिस के कम से कम तीन वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार,किसी के रहने आने से पहले ही इसे 'संरचनात्मक रूप से असुरक्षित' और रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।

सेक्टर 19 में इस पुलिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को 2010 में मंजूरी मिली थी और इसे सरकारी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म RITES ने ₹55 करोड़ से अधिक की भारी लागत पर बनाया था। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 फरवरी 2022 को वर्चुअली किया था। दिल्ली पुलिस में आवास संतुष्टि का स्तर बहुत कम (20%) है,ऐसे में इस कॉम्प्लेक्स को पुलिस अधिकारियों के लिए एक सुरक्षित आवास माना जा रहा था।

उस समय, RITES ने स्ट्रक्चरल सर्वे कराने के लिए IIT-दिल्ली को शामिल किया था। जिन अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बात की, उन्होंने बताया कि IIT-दिल्ली की रिपोर्ट ने बड़ी संरचनात्मक खामियां पाईं,जिनमें बीम और कॉलम में दरारें और कंक्रीट का उखड़ना शामिल था। इसके बाद, इस कॉम्प्लेक्स को पुलिस को सौंपने का काम टाल दिया गया। पुलिस को इस साल की शुरुआत में स्थिति की जानकारी दी गई थी।

यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि यह सर्वे क्यों कराया गया था। HT (हिंदुस्तान टाइम्स) ने इस पर टिप्पणी के लिए RITES से संपर्क किया,लेकिन प्रकाशन तक उनके सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। मौसम की मार झेल रहा और जर्जर होता यह भवन अब खराब निर्माण,करदाताओं के पैसे की बर्बादी,प्रशासनिक विफलता और जवाबदेही की कमी का एक उदाहरण बन गया है।

अधिकारियों ने बताया कि इस साल की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) को पत्र लिखकर इस संरचना को गिराने और दोबारा बनाने की अनुमति मांगी है। पुलिस ने अपने पत्र में कहा है कि इस काम की अनुमानित लागत ₹100 करोड़ से अधिक होगी,जो पिछली निर्माण लागत से लगभग दोगुनी है।

एक अधिकारी ने बताया,"अगर गृह मंत्रालय (MHA) हमारे अनुरोध को मंजूरी दे देता है,तो इस हाउसिंग प्रोजेक्ट का कुल खर्च लगभग ₹155 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यह एक ऐसे पुलिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत बड़ी कीमत है,जिसमें साढ़े तीन साल पहले उद्घाटन होने के बावजूद अभी तक एक भी पुलिस अधिकारी नहीं रह पाया है।" 9 सितंबर को, HT ने इसकी स्थिति का जायजा लेने के लिए इस पुलिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। यह भवन द्वारका जिले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के मुख्यालय से 500 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित है और इसके बाईं ओर बेस्ट पैराडाइज नाम की ऊंची रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं।

पुलिस कॉम्प्लेक्स में एक मुख्य गेट है,जिसमें चार ब्लॉक हैं। इनमें टाइप II से V श्रेणी के कम से कम 198 फ्लैट हैं। ये फ्लैट कांस्टेबल से लेकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (एडिशनल डीसीपी) रैंक तक के पुलिस अधिकारियों और उनके परिवारों के रहने के लिए बनाए गए थे।

प्रवेश द्वार से एक रैंप (ढलान) बेसमेंट पार्किंग की ओर जाता है,लेकिन जब से संरचना को असुरक्षित घोषित किया गया है, तब से यह उपयोग में नहीं है। निजी सुरक्षा गार्ड,कप्तान सिंह ने बताया कि कॉम्प्लेक्स में अभी भी चार गार्ड ड्यूटी पर हैं। हर कोई एक ही शिफ्ट में काम करता है। यह कॉम्प्लेक्स जर्जर होने और मौसम की मार के साफ संकेत दे रहा है कि चारों ब्लॉक को घेरने वाला पैदल चलने का रास्ता जंगली घास से भर चुका है और जगह-जगह मलबा,टूटे कांच,लोहे की छड़ें और अन्य निर्माण सामग्री बिखरी पड़ी है। ग्राउंड फ्लोर पर कई जगह पानी भरा हुआ है,बारिश का पानी जमा होकर तालाब जैसा बन गया है,जबकि इसकी सतह पर हरी काई जमी है। टूटे या गायब ड्रेन पाइप के कारण पानी रिसने से शाफ्ट पर भी काई जम गई है।

प्लास्टर के हिस्से उखड़ रहे हैं, दीवारों,बीम और बालकनी में गहरी दरारें दिखाई दे रही हैं और कई जगहों पर लोहे की सरिया में जंग लग गई है। कई फ्लैट या तो आंशिक रूप से बने हुए हैं या चोरों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। बिजली के जंक्शन टूट-फूट गए हैं और उनके उपकरण गायब लग रहे हैं।

पहले और दूसरे फ्लोर के कुछ फ्लैटों में लगे सीलिंग फैन यह बताते हैं कि उनका इस्तेमाल किया गया था। गार्ड के अनुसार,"ये फ्लैट पहले निर्माण कंपनी के ऑफिस चलाने के लिए उपयोग किए जाते थे। अब इन फ्लैटों में कोई नहीं रहता।" उसने आगे बताया,"गार्ड रूम को छोड़कर,जहां एक छोटी ओवरहेड पानी की टंकी लगी है और एक बाथरूम बना है,पूरे कॉम्प्लेक्स में पानी या बिजली की सप्लाई नहीं है। मैं पास की इमारतों से बोतलों में पीने का पानी लाता हूं।"

ग्राउंड फ्लोर पर संभावित ढहने से बचाने के लिए अस्थायी लोहे के मचान खड़े किए गए हैं। कुछ जगहों पर जंग लगे मचानों के आधार हवा में लटके हुए हैं। एक स्थानीय चाय विक्रेता ने कहा, "अगर आप इसे करीब से देखें तो यह इमारत खतरनाक लगती है। रात में तो यह भूतिया कॉम्प्लेक्स जैसा दिखता है। इमारत की जर्जर हालत खुद ही खराब व्यवस्था की कहानी बयां करती है। सरकार को इमारत की बिगड़ती हालत के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। करदाताओं का बहुत पैसा बर्बाद हुआ है।"

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।