फर्जी कागज से बेची कार, बाप-बेटे ने जेल में गुजारे 70 दिन, असली सरगना तो कोई और निकला

संक्षेप:

मामला 3 साल पहले 2023 का है। इनोवा क्रिस्टा कार को जाली आधार कार्ड और नकली बैंक एनओसी के जरिये बेचा गया। जालसाजों ने ये गाड़ी पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने वाले पूर्व सैनिक और उसके बेटे को बेच दी थी। 

Jan 25, 2026 10:20 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | राजन शर्मा
दिल्ली के द्वारका में फर्जी दस्तावेजों की मदद से गाड़ियां बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जालसाजों ने एक पूर्व सैनिक और उसके बेटे को भी फंसाया जिसके चलते पिता-पुत्र को 70 दिन जेल में बिताने पड़े। अब पुलिस उसका साथ देने वाले बाकी साथियों की तलाश कर रही है। आरोपी हरदीप सिंह रंधावा तीन साल से वांटेड था और उस पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं।

मामला आज से 3 साल पहले 2023 का है। इनोवा क्रिस्टा कार को जाली आधार कार्ड और नकली बैंक एनओसी के जरिये बेचा गया। जालसाजों ने ये गाड़ी पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने वाले पूर्व सैनिक और उसके बेटे को बेच दी थी। पूर्व फौजी ने जालसाजों की गाड़ी को आगे बेचा तो उस ग्राहक ने गाड़ी पर लोन होने का दावा करते हुए पुलिस को शिकायत दी। ग्राहक ने बताया कि उसे धोखाधड़ी से गाड़ी बेची गई है जिसके बाद पूर्व सैनिक और उसका बेटा गिरफ्तार हो गए।

आखिरकार दिल्ली पुलिस को सफलता मिली जब द्वारका डीसीपी अंकित सिंह के दिशा निर्देश पर सेक्टर-10 द्वारका चौकी इंचार्ज रजत मालिक की टीम ने 1200 किलोमीटर तक आरोपियों का पीछा करती हुई पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों तक पहुंची, जहां रात-भर की कार्रवाई के बाद मुख्य आरोपी हरदीप सिंह रंधावा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने पानी से लबालब भरे नालों (नहरों) को पार किया और उन घने जंगलों में डटी रही जहां मोबाइल नेटवर्क तक नहीं था।

delhi interstate syndicate

आरोपी हरदीप सिंह रंधावा पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ पहले से 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार रखना) जैसे संगीन और जघन्य अपराध शामिल हैं। कानून के चंगुल से बचने के लिए उसने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बेहद दुर्गम और पिछड़े इलाकों में शरण ले रखी थी। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने अलग-अलग राज्यों में अपने 7 ठिकाने बना रखे थे। ये ठिकाने उसके गृह राज्य पंजाब से लेकर उसके मुख्य कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश तक फैले हुए थे।

