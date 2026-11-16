दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 20 अरेस्ट; विदेशी खरीदार दिलाने के नाम पर ऐसे करते थे लूट
पुलिस ने पालम एक्सटेंशन, सेक्टर-7 स्थित 'वेब सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट' नाम की कंपनी में छापेमारी कर कुल 20 लोगों को पकड़ा है। इनमें कंपनी का रजिस्टर्ड मालिक और ऑपरेशन मैनेजर भी शामिल हैं।
दिल्ली के द्वारका जिला साइबर थाना पुलिस ने विदेशी खरीदार दिलाने के नाम पर देशभर के निर्माताओं और व्यापारियों से ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पालम एक्सटेंशन, सेक्टर-7 स्थित 'वेब सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट' नाम की कंपनी में छापेमारी कर कुल 20 लोगों को पकड़ा है। इनमें कंपनी का रजिस्टर्ड मालिक और ऑपरेशन मैनेजर भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से 34 मोबाइल फोन, 8 लैपटॉप, 14 सीपीयू, 23 डायरियां, दो चेकबुक, फर्जी सर्टिफिकेट और कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में इस गिरोह के तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दर्ज साइबर ठगी की शिकायतों से भी जुड़े मिले हैं।
आरोपी गूगल लिस्टिंग, ऑनलाइन विज्ञापन, B2B पोर्टल और सोशल मीडिया के जरिए देशभर के निर्माताओं और व्यापारियों से संपर्क करते थे। इसके बाद उन्हें विदेशों में खरीदार दिलाने का भरोसा देकर अपनी कंपनी की पेड मेंबरशिप लेने के लिए कहा जाता था। इसके लिए 5,900 रुपये प्लस GST और अन्य प्लान के तहत पैसे वसूले जाते थे। मेंबरशिप लेने के बाद कारोबारियों को एक कथित विदेशी खरीदार का व्हाट्सऐप नंबर दिया जाता था। दरअसल, विदेशी खरीदार बनकर बात करने वाला शख्स भी उसी फर्जी कॉल सेंटर का कर्मचारी होता था, जो विदेशी मोबाइल नंबरों के जरिए कारोबारियों से संपर्क करता था।
इसके बाद आरोपी कारोबारियों को बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने का लालच देते थे। ऑर्डर पूरा करने के लिए ISO, GMP, BRC, IEC और फूड सेफ्टी जैसे सर्टिफिकेट की जरूरत बताई जाती थी। विदेशी ऑर्डर हाथ से निकलने के डर से कारोबारी दोबारा उसी कंपनी से संपर्क करते थे। कंपनी उनसे लाखों रुपये लेकर फर्जी सर्टिफिकेट थमा देती थी। इसके बाद कथित विदेशी खरीदार एक और नए सर्टिफिकेट की मांग कर देता था और इस तरह कारोबारियों से बार-बार पैसे ऐंठे जाते थे।
दरअसल, साइबर पुलिस NCRP पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और साइबर ठगी से जुड़े बैंक खातों की जांच कर रही थी। इसी दौरान इंदसइंड बैंक का एक खाता महाराष्ट्र में दर्ज साइबर ठगी की शिकायत से जुड़ा मिला। पुलिस टीम ने खाते की जांच शुरू की तो उसका कनेक्शन द्वारका के पालम एक्सटेंशन स्थित एक ऑफिस से मिला। मौके पर पहुंची पुलिस को वहां पूरा कॉल सेंटर चलता मिला, जिसमें 20 लोग मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर के जरिए काम कर रहे थे। इसके बाद साइबर थाना द्वारका में BNS की धारा 318(4), 3(5) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।
जांच में पता चला कि कंपनी एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसने हर महीने पैसे लेने के बदले अपनी पहचान का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। जबकि कंपनी का पूरा काम ऑपरेशन मैनेजर संभाल रहा था। ठगी के इस नेटवर्क में सेल्स, सपोर्ट, बायर कनेक्ट, फर्जी विदेशी खरीदार और आईटी की अलग-अलग टीमें बनाई गई थीं। पुलिस ने कॉल सेंटर से मिले मोबाइल नंबरों और बैंक खातों की जांच की तो इंदसइंड बैंक और एक्सिस बैंक खातों का कनेक्शन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दर्ज शिकायतों से मिला।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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