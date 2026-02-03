बिना लाइसेंस के एसयूवी दौड़ा रहा था लड़का, द्वारका में बाइक सवार को रौंदा; दिल्ली में बड़ा हादसा
दिल्ली के द्वारका इलाके में दो कारों और एक बाइक की टक्कर में 23 साल की मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना की सूचना द्वारका दक्षिण पुलिस स्टेशन में सुबह 11.57 बजे दी गई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, जहां दो कारें - एक एसयूवी और एक टैक्सी - और एक मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई थीं।
एक अधिकारी ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार 23 साल के साहिल धनेशरा प्रॉपर्टी डीलर थे। उन्हें दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं और पुलिस के पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। इस घटना में घायल हुए टैक्सी ड्राइवर अजीत सिंह को इलाज के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल ले जाया गया।
बिना वैध लाइसेंस चला रहा था गाड़ी
पुलिस ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। जांच के दौरान पता चला कि एसयूवी ड्राइवर 19 साल के अक्षत्रा सिंह के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि घटना के समय अक्षत्रा सिंह अपनी बहन के साथ थे और नशे में नहीं थे। अधिकारी ने बताया कि उनके पिता का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है।
शुरुआती जांच में पाया गया है कि एसयूवी गुरुद्वारे की दिशा से आ रही थी, जबकि मोटरसाइकिल विपरीत दिशा से आ रही थी। एसयूवी और मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद, एसयूवी सड़क किनारे खड़ी टैक्सी से टकरा गई।
घटनास्थल पर एक अपराध टीम को बुलाया गया जिसने जांच की और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल की फोरेंसिक जांच की गई। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच के लिए तीनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या तेज गति या लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। उन्होंने आगे बताया कि आसपास के निगरानी कैमरों की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और आगे की जांच जारी है।