बिना लाइसेंस के एसयूवी दौड़ा रहा था लड़का, द्वारका में बाइक सवार को रौंदा; दिल्ली में बड़ा हादसा

संक्षेप: दिल्ली के द्वारका इलाके में दो कारों और एक बाइक की टक्कर में 23 साल की मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया।

दिल्ली के द्वारका इलाके में दो कारों और एक बाइक की टक्कर में 23 साल की मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना की सूचना द्वारका दक्षिण पुलिस स्टेशन में सुबह 11.57 बजे दी गई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, जहां दो कारें - एक एसयूवी और एक टैक्सी - और एक मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई थीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एक अधिकारी ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार 23 साल के साहिल धनेशरा प्रॉपर्टी डीलर थे। उन्हें दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं और पुलिस के पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। इस घटना में घायल हुए टैक्सी ड्राइवर अजीत सिंह को इलाज के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल ले जाया गया।

बिना वैध लाइसेंस चला रहा था गाड़ी पुलिस ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। जांच के दौरान पता चला कि एसयूवी ड्राइवर 19 साल के अक्षत्रा सिंह के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि घटना के समय अक्षत्रा सिंह अपनी बहन के साथ थे और नशे में नहीं थे। अधिकारी ने बताया कि उनके पिता का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है।

शुरुआती जांच में पाया गया है कि एसयूवी गुरुद्वारे की दिशा से आ रही थी, जबकि मोटरसाइकिल विपरीत दिशा से आ रही थी। एसयूवी और मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद, एसयूवी सड़क किनारे खड़ी टैक्सी से टकरा गई।