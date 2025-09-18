DUSU चुनाव आज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम; 2 लाख छात्र करेंगे मतदान

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के लिए आज सुबह 8.30 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जिसमें लगभग दो लाख छात्र मतदान करेंगे; चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए डीयू में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हाईकोर्ट ने विजय जुलूस पर पाबंदी लगाई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर डीयू और उससे जुड़े 52 संस्थानों में तैयारियां पूरी हो गई हैं। चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कैंपस के अंदर और बाहर ड्रोन से निगरानी करेगी। वहीं, पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस नजर आएंगे।

डूसू चुनाव के लिए एक दर्जन मतदान केंद्र डीयू नार्थ और साउथ कैंपस में बनाए गए हैं। डीयू के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राजकिशोर शर्मा ने बताया कि 711 ईवीएम से सेंट्रल पैनल का चुनाव आयोजित किया जाएगा। नियमों की किसी तरह की अवहेलना पर सख्ती होगी और कठोर कदम उठाए जाएंगे। हम लोग सुचारू रूप से छात्र संघ चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लगभग दो लाख मतदाता डीयू में मतदान करेंगे।

8.30 बजे से मतदान मतदान सुबह 8.30 बजे से शुरू होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिन छात्रों के पास आर्ड कार्ड नहीं है वह फीस की रसीद के साथ अपना पहचान पत्र लेकर मतदान कर सकते हैं।

विजय जुलूस पर कोर्ट सख्त, पाबंदी लगाई हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव के उम्मीदवारों व छात्र संगठनों को 19 सितंबर को डूसू चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कहीं भी विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि वह चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, लेकिन अगर चुनाव संतोषजनक क्रम में नहीं हुए, तो वह डूसू के पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगा सकती है। पीठ ने दिल्ली पुलिस, डीयू के अधिकारियों व नागरिक प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।