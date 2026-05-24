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सावधान! दिल्ली में बिगड़ने वाला है मौसम, धूल भरी आंधी की चेतावनी; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली की तरफ धूल भरा तूफान बढ़ रहा है जिसके चलते अगले दो घंटों में मौसम बिगड़ सकता है। यह तूफान मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश (UP) को प्रभावित करने वाला

सावधान! दिल्ली में बिगड़ने वाला है मौसम, धूल भरी आंधी की चेतावनी; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली में भीषण गर्मी से लोग बेहार है। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है और घरों में एसी कूलर भी फेल होते नजर आ रहा हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो घंटों में दिल्ली में मौसम बिगड़ने वाला है। दिल्ली की तरफ धूल भरा तूफान बढ़ रहा है जिसके चलते अगले दो घंटों में मौसम बिगड़ सकता है। यह तूफान मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश (UP) को प्रभावित करने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान रात 8 से 10 बजे तक जारी रह सकता है।

मौसम विभाग ने 25 मई को भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की चेतावनी दी है। हालांकि दोपहर और शाम को तेज सतही हवाएं और हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री रह सकता है। इसके बाद 27 और 28 मई को भी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से दो डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी।

शनिवार को भी हुई थी बारिश

इससे पहले शनिवार को दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई जिससे लोगों को कुछ देर के लिए गर्मी से राहत मिली। आईएमडी) ने शुरुआत में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर 'येलो अलर्ट' कर दिया गया और लोगों को हल्की बारिश होने और तेज झोंकों वाली हवाएं चलने को लेकर आगाह किया गया।

आईएमडी ने कहा कि क्षेत्र में आंधी-तूफान संबंधी गतिविधियों के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित उत्तर-पश्चिम भारत में ऊष्ण लहर की स्थिति से अस्थायी राहत मिलने की संभावना है लेकिन रविवार से तापमान फिर बढ़ने का पूर्वानुमान है। आईएमडी के अनुसार, धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश होने के दौरान हवा की गति पूसा रोड पर 81 किलोमीटर प्रति घंटा, पालम में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रगति मैदान में 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई।

पालम हवाई अड्डे पर दृश्यता में भी काफी कमी दर्ज की गई, जहां एक घंटे के भीतर दृश्यता 3,500 मीटर से घटकर 1,500 मीटर रह गई।

मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में तेज हवाएं चल रही हैं और उसने लोगों को मौसम की स्थिति में सुधार होने तथा हवाओं के थमने तक घरों के अंदर रहने की सलाह दी। शहर के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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