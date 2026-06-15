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दिल्ली में बिगड़ा मौसम, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश; रेड अलर्ट जारी

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो रही है। इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है लेकिन मौसम विभाग ने लोगों को सावधान करते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 

दिल्ली में बिगड़ा मौसम, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश; रेड अलर्ट जारी

दिल्ली में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में तेज आंधी शुरू हो गई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथा बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने मौसम की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया है।

पालम में 92 KMPH की रफ्तार से तूफान

दिल्ली के पालम में इस तूफान का काफी असर देखा गया। दोपहर ढाई बजे के आसपास यहां 92किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। आईएमडी के मुताबिक पालम में 1.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि आयानगर में 0.6 मिलीमीटर बारिश हुई। लोधी रोड पर हल्की बूंदाबांदी हुई।

इससे पहले ही मौसम विभाग ने सोमवार दोपहर को आंधी तूफभान और बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी। मौसम विभाग ने 40 से 50किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया था और येलो अलर्ट जारी किया था। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में सोमवार शाम को भी आंधी तूफान औऱ बारिश की आशंका जताई है।

इन इलाकों में बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्वी, पूर्वी, मध्य, उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिमी, पश्चिमी, उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी दिल्ली, नयी दिल्ली और शाहदरा के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन व 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश की प्रबल संभावना है।

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16 जून को कैसा रहेगा मौसम?

कल यानी मंगलवार को भी मौसम की ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि दोपहर के समय तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। शाम को भी यही सिलसिला जारी रहेगा और हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है।

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कहां कितना तापमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक है। पालम में न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लोधी रोड और रिज स्टेशन पर 26 और 25.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। आयानगर में न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

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लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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