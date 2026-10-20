कॉकरोच दहन पर भड़की AAP, दिल्ली पुलिस से लेकर LG तक की शिकायत; अदालत जाने की भी तैयारी
दिल्ली में रावण के साथ कॉकरोच भी जलेगा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इसकी शिकायत एलजी से लेकर दिल्ली पुलिस तक की है। इसके साथ ही अदालत तक जाने की तैयारी की बात कही है।
दिल्ली की श्री केशव रामलीला कमेटी रावण के साथ 30 फुट ऊंचा कॉकरोच का पुतला भी जलाने वाली है। रावण दहन के साथ कॉकरोच का पुतला जलाने की बात पर आम आदमी पार्टी बिफर गई है। पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी और दिल्ली पुलिस को शिकायत करने की बात कही है। आप ने इसे जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और हिंदु परंपराओं में बदलाव करने का आरोप लगाया है।
रावण संग जलेगा कॉकरोच! आप ने कर दी शिकायत
सबसे पहले आपको बता दें कि कॉकरोच का यह पुतला नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा के मैदान में जलाया जाएगा। आज दशहरा के उपलक्ष्य में यहां रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतला जलने हैं। जैसा कि हर साल ही होता है। लेकिन इस बार श्री केशव रामलीला कमेटी द्वारा कॉकरोच का पुतला भी जलाया जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर किए ट्वीट में लिखा- “मैंने श्री केशव रामलीला कमेटी (NSP पीतमपुरा) के संयोजक और उसके प्रेसिडेंट अशोक कुमार सेवराहा, भाजपा विधायक कपिल मिश्रा (मंत्री, GNCTD) के खिलाफ दिल्ली के एलजी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी है।”
सुनवाई नहीं होने पर लेगें एक्शन, दे डाली एक चेतावनी
सौरभ भारद्वाज ने आगे लिखा- “उन पर जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने, पवित्र हिंदू परंपराओं में बदलाव करने, समुदायों के बीच दुश्मनी भड़काने की कोशिश करने और मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने की मांग की है।” इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने लिखा- “मैंने FIR दर्ज करने की विनती की है। लेकिन, अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम कोर्ट जाएँगे।”
समाज में नफरत और दुश्मनी भड़काने का लगाया आरोप
आप ने आरोप लगाया कि CJP से जुड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद के बीच यह ''कॉकरोच'' वाला पुतला लाया गया है। एक विशिष्ट समूह के नाम से जुड़े पुतले को जलाकर, आयोजकों ने समाज के एक खास वर्ग को निशाना बनाने और उन्हें बुरा दिखाने के लिए एक पवित्र धार्मिक मंच का इस्तेमाल किया है। यह जानबूझकर उठाया गया कदम समुदायों और सामाजिक समूहों के बीच नफरत, दुश्मनी भड़काने का खतरा पैदा करता है। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है और ऐसा नहीं होने पर अदालत का रुख करने की बात कही है।
आप की आहत हुईं भावनाएं, लेकिन CJP को दिखा फायदा
इस पूरे मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने इसे पॉजिटिव लेते हुए कहा था- "मुफ्त में पब्लिसिटी देने के लिए धन्यवाद।" वहीं आप ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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