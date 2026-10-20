रावण के साथ जलेगा कॉकरोच! अभिजीत दीपके ने कहा ‘थैंक्यू’, तो X यूजरों ने ले ली मौज
दिल्ली की श्री केशव रामलीला कमेटी रावण के साथ 30 फुट ऊंचा कॉकरोच का पुतला भी जलाने वाली है। सोशल मीडिया पर खबर फैली तो कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने इसको लेकर थैंक्यू कहा। इसके बाद एक्स यूजरों ने उनकी खिचाई करनी शुरू कर दी। तरह-तरह के कमेंट आने लगे।
दिल्ली की श्री केशव रामलीला कमेटी रावण के साथ 30 फुट ऊंचा कॉकरोच का पुतला भी जलाने वाली है। सोशल मीडिया पर खबर फैली तो कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने इसको लेकर थैंक्यू कहा। धन्यवाद बोलने की वजह भी बताई, लेकिन उनके कारणों को गिनाते हुए एक्स यूजरों ने उनकी खिचाई करनी शुरू कर दी। तरह-तरह के कमेंट आने लगे।
कहां जलाया जा रहा है कॉकरोच का पुतला
सबसे पहले आपको बता दें कि कॉकरोच का यह पुतला नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा के मैदान में जलाया जाएगा। आज दशहरा के उपलक्ष्य में यहां रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतला जलने हैं। जैसा कि हर साल ही होता है। लेकिन इस बार श्री केशव रामलीला कमेटी द्वारा कॉकरोच का पुतला भी जलाया जाएगा।
कॉकरोच का पुतला जलाने पर दीपके बोले थैंक्यू
रावण के साथ खड़े कॉकरोच के पुतले वाली वीडियो पर रिप्लाई करते हुए दीपिके ने लिखा- "मुफ्त में पब्लिसिटी देने के लिए धन्यवाद।" इस पर प्रणव महाजन नामक यूजर ने लिखा- "अभिजीत, तुम्हें फ्री की चीज़ों की इतनी लत है कि तुम्हें यह भी नहीं दिखता कि इस फ्री पब्लिसिटी के लिए तुम्हें जिस कंपनी में रखा गया है, वह शैतानों की कंपनी है! कुछ तो शर्म करो!"
दीपके को जनता का जवाब- कुछ तो शर्म करो
देवदत्त नामक यूजर ने लिखा- "पब्लिसिटी? लोग CJP की तुलना रावण से कर रहे हैं और उसे रावण जितना ही बुरा कह रहे हैं। कुछ तो शर्म करो" समर्थ ने भी इसी तरह का कमेंट करते हुए लिखा- "क्या तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम बुरे हो?" सात्विक ने कॉकरोच का पुतला जलती हुई AI से बनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- “फ्री में आग भी लगा देंगे।”
जनता बोली- तो सभी कॉकरोच बुरे हैं, आप यह मान रहे
चेतन नामक यूजर ने CJP टीम को प्लेन से हिरासत में लिए जाने का वीडियो शेयर करते हुए हंसने वाली इमोजी बनाते हुए लिखा- "पब्लिसिटी, भाई जमीन पर आ जाओ। अपने पर्सनल एजेंडा के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हो। कर्म लौटकर आता है। हम यह वीडियो आपको बार-बार दिखाएंगे।" आकाश नामक यूजर ने लिखा- "रावण भी इसी तरह का अभिमान करता था।" शुभम ने लिखा- "तो क्या आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि सभी कॉकरोच बुरे हैं।"
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें