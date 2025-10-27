Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi du student acid attack case lg vk Saxena orders delhi police to arrest culprits and give strict punishment
दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दीजिए; एसिड अटैक पर LG के सख्त निर्देश

दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दीजिए; एसिड अटैक पर LG के सख्त निर्देश

संक्षेप: Delhi DU Student Acid Attack: ताजा अपडेट के अनुसार,राजनिवास के आधिकारिक अकाउंट से यह बताया गया कि उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने राजधानी में हाल ही में हुए तेजाब हमले की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है।

Mon, 27 Oct 2025 02:53 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

डीयू की छात्रा के साथ हुई एसिड अटैक की घटना ने एलजी वीके सक्सेना को भी परेशान कर दिया है। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस को आरोपियों को जल्द पकड़ने के साथ कड़ी से कड़ी सजा देने को कहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वितीय वर्ष की छात्रा की हालत फिलहाल स्थिर है और संभवत: सोमवार को उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी।

ताजा अपडेट के अनुसार,राजनिवास के आधिकारिक अकाउंट से यह बताया गया कि उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने राजधानी में हाल ही में हुए तेजाब हमले की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कानून के तहत सबसे कड़ी सजा दिलाई जाए।

पुलिस अधिकारियों ने आगे बताया,"जब वह कॉलेज की ओर जा रही थी,तो मुकुंदपुर निवासी उसका परिचित जितेंद्र अपने साथियों ईशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया। आरोप है कि ईशान ने एक बोतल अरमान को दी,जिसने तेजाब फेंक दिया। पीड़िता ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की,लेकिन उसके दोनों हाथों पर चोटें आईं। आरोपी मौके से फरार हो गए।"

"पीड़िता ने यह भी खुलासा किया कि जितेंद्र उसका पीछा करता था और लगभग एक महीने पहले उन दोनों के बीच तेज बहस भी हुई थी। क्राइम टीम और FSL टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसके बयान और चोटों की प्रकृति के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।"

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime Delhi Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।