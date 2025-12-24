दिल्ली में डीटीसी बसों के दो नए रूट को मंजूरी, 13 मेट्रो स्टेशनों तक आसान होगी राह

संक्षेप: दिल्ली सरकार ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए डीटीसी के दो नए रूट 192A और 212A को हरी झंडी दी है, जिससे आनंद विहार और कश्मीरी गेट सहित 13 मेट्रो स्टेशनों के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा।

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने लास्ट माइल तक आवागमन की सुविधा बेहतर और मजबूत बनाने के लिए दो नए बस रूट 192ए और 212ए शुरू करने की तैयारी की है।

डीटीसी ने इस बाबत सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि जल्द ही इन दोनों रूटों पर डीटीसी बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इन दोनों रूटों पर बसों का परिचालन शुरू होने से आनंद विहार, कश्मीरी गेट, आजादपुर, मजलिस पार्क और शाहदरा सहित 13 मेट्रो स्टेशनों से लास्ट माइल तक आवागमन की सुविधा बढ़ जाएगी। इससे बुराड़ी, आनंद विहार, शाहदरा, मॉडल टाउन, आजादपुर सहित कई कॉलोनियों के छात्रों व नौकरी पेशेवर लोगों को आवागमन में फायदा होगा।

मंत्री ने कहा कि वर्तमान डीटीसी रूट संख्या 212 (आनंद विहार आईएसबीटी–आनंद पर्वत) और रूट संख्या 192 (कश्मीरी गेट-केशव नगर) दो हिस्सों में विभाजित कर दो नए रूट बनाए जाएंगे। वर्तमान रूट संख्या 212 पर 18 बसें चलती हैं। इस रूट पर नौ बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा नौ बसें प्रस्तावित नए रूट संख्या 212ए पर चलाई जाएंगी। इस रूट पर आठ मेट्रो स्टेशनों तक डीटीसी बसों की पहुंच सुनिश्चित होगी। इसी तरह वर्तमान रूट नंबर 192 पर आठ बसें चलती हैं। इसमें से चार बसें वर्तमान रूट पर और शेष चार बसें नए प्रस्तावित रूट 192ए पर चलाई जाएंगी। इससे उत्तरी और मध्य दिल्ली के यात्रियों को फायदा होगा।