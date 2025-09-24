delhi dtc interstate bus service reka gupta electric bus chalo app अच्छी खबर! दिल्ली-बड़ौत रूट पर बस सर्विस शुरू, इन राज्यों के लिए भी चलेंगी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi dtc interstate bus service reka gupta electric bus chalo app

अच्छी खबर! दिल्ली-बड़ौत रूट पर बस सर्विस शुरू, इन राज्यों के लिए भी चलेंगी

दिल्ली में 15 साल बाद डीटीसी ने अपनी अंतरराज्यीय बस सेवा को फिर से शुरू किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली-बड़ौत रूट पर इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और साथ ही ‘चलो ऐप’ व डिजिटल टिकटिंग सेवा का भी शुभारंभ किया।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 05:14 AM
share Share
Follow Us on
अच्छी खबर! दिल्ली-बड़ौत रूट पर बस सर्विस शुरू, इन राज्यों के लिए भी चलेंगी

दिल्ली परिवहन निगम ने 15 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अंतरराज्यीय बस सेवा फिर से शुरू कर दी है। इसके तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कश्मीरी गेट बस अड्डे से दिल्ली-बड़ौत रूट पर तीन इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम ने दिल्ली की बसों में डिजिटल टिकटिंग सेवा और बसों में ऑनलाइन टिकट बुक कराने के लिए ‘चलो ऐप’ का भी शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली वालों को रोज नई-नई सौगातें मिल रही हैं। विकसित भारत-विकसित दिल्ली का सपना जल्द ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने परिवहन विभाग को लाभ देने वाली सभी योजनाएं बंद कर दी थी। अंतरराज्यीय बसों का परिचालन बंद कर दिया गया था। उन्होंने पूर्व की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली को पेरिस-लंदन बनाने का दावा करने वाले, खुद को दिल्ली का मालिक बताने वाले लोगों ने क्यों दिल्ली में प्राइवेट बसों का जमावड़ा लगा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली-बड़ौत बस सेवा शुरुआत भर है। दिल्ली से छह राज्यों के 17 रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।

अब सरकार अपने ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर खोलेगी। इसके लिए नंदनगरी में निर्माण शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने डीटीसी के अधिकारियों को हनुमान की संज्ञा दी।

यात्रियों को होगी सहूलियत

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जल्द ही दिल्ली से वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, अमृतसर स्थित धार्मिक स्थलों के लिए भी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा यात्रियों के लिए यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड के पड़ोसी शहरों के लिए भी बसें चलाई जाएंगी।

मेट्रो की तरह भुगतान

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर डीटीसी की 300 बसों में डिजिटल व ई-टिकटिंग सिस्टम भी लांच किया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस सिस्टम को दिल्ली की सभी बसों में लागू किया जाएगा। बसों में एंट्री और एग्जिट गेट के पास ई-पॉश मशीनें लगाई जाएंगी।

बसों का टाइम टेबल

  • कश्मीरी गेट आईएसबीटी से: सुबह 4:50 बजे, 5:20 बजे, 5:50 बजे

शाम 5:00 बजे, 5:30 बजे, 6:00 बजे

  • बड़ौत बस अड्डा से: सुबह 7:00 बजे, 7:30 बजे, 8:00 बजे

शाम, 7:30 बजे, 8:00 बजे, 8:30 बजे

इन इलाकों से गुजरेंगी बसें

कश्मीरी गेट आईएसबीटी से शुरू होकर खजूरी खास, भजनपुरा, लोनी बस स्टैंड, मंडोला, खेकड़ा, काठा, बागपत, गौरीपुर, सरूरपुर, ट्योढी होते हुए इलेक्ट्रिक बसें बड़ौत पहुंचेगी और इसी मार्ग से वापसी करेंगी। कश्मीरी गेट आईएसबीटी से बड़ौत तक के 69 किलोमीटर लंबे रूट का न्यूनतम किराया 32 रुपये और अधिकतम किराया 125 रुपये होगा।

क्यूआर टिकट खरीद सकेंगे

चलो ऐप के माध्यम से यात्री मेट्रो की तरह क्यूआर टिकट खरीद सकेंगे। यह क्यूआर टिकट कंडक्टर को देंगे तो वे इसे मशीन के माध्यम से स्वीकृत कर लेंगे। किराए में 10 फीसदी की छूट भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन मशीन से पता चल सकेगा कि प्रतिदिन कितने लोगों ने बस में सफर किया। इससे पारदर्शिता भी आएगी।