सबको अरेस्ट करिए; मृतक DTC बस ड्राइवर के परिवार की मांग, मुआवजा भी चाहिए

दिल्ली के रोहिणी इलाके में रोड रेज की घटना में दम तोड़ने वाले 27 वर्षीय डीटीसी बस ड्राइवर के परिवार ने सोमवार को सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और उचित मुआवजे की मांग की। परिवार ने कहा कि पीड़ित ही घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार रात रोहिणी सेक्टर 20 में शिव चौक के पास हुई थी।

मृतक ड्राइवर की पहचान विकास के रूप में हुई है, उसके रिश्तेदारों ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि अब तक केवल एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि झगड़े के दौरान कई अन्य लोगों ने भी उस पर हमला किया था। परिवार के एक सदस्य नरेश ने कहा, "विकास को सबके सामने बेरहमी से पीटा गया। केवल एक व्यक्ति उनकी मदद के लिए आया और उसे भी चोटें आईं। हमला करने वाले बाकी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए।"

परिवार के एक दोस्त, संजय शर्मा ने बताया कि विकास अविवाहित था और अपने परिवार के लिए वित्तीय रूप से जिम्मेदार (था। शर्मा ने कहा, "वह सिर्फ 27 साल का था और घर में सभी के लिए कमाता था। हमें बताया गया कि हमलावरों ने उसे पीटने के लिए बस में चढ़ गए और कुछ ने तो पत्थर भी फेंके। उसने बस उन्हें अपनी गाड़ी हटाने के लिए कहा था ताकि वह आगे बढ़ सके। हम परिवार के लिए सख्त कार्रवाई और उचित मुआवजा चाहते हैं।"

पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार रात करीब 11 बजे रोहिणी सेक्टर 20 में हुई थी, जहां एक बारात के कारण एक संकरी सड़क पर जाम लग गया था। डीटीसी बस चला रहे विकास का रास्ता देने को लेकर एक कार चालक से झगड़ा हो गया। पुलिस के अनुसार कार चालक ने अपनी गाड़ी सड़क के बीच में रोक दी थी, जिसके बाद यह झगड़ा शुरू हुआ।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "कार चालक ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, जिन्होंने फिर विकास पर हमला किया। एक राहगीर सूरज, जिसने बीच-बचाव करने की कोशिश की, वह भी घायल हो गया। दोनों व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां रविवार सुबह विकास ने दम तोड़ दिया।" अधिकारी ने आगे कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं।

अधिकारी ने कहा, "अब तक हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हमारी टीमें उससे पूछताछ कर रही हैं ताकि मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता का पता चल सके। घटना के क्रम को जानने के लिए टीमें सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही हैं। अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"