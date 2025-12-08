Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi dtc bus driver death case family urged compensation and arrest of all accused
सबको अरेस्ट करिए; मृतक DTC बस ड्राइवर के परिवार की मांग, मुआवजा भी चाहिए

सबको अरेस्ट करिए; मृतक DTC बस ड्राइवर के परिवार की मांग, मुआवजा भी चाहिए

संक्षेप:

मृतक ड्राइवर की पहचान विकास के रूप में हुई है, उसके रिश्तेदारों ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि अब तक केवल एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि झगड़े के दौरान कई अन्य लोगों ने भी उस पर हमला किया था।

Dec 08, 2025 05:40 pm ISTUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के रोहिणी इलाके में रोड रेज की घटना में दम तोड़ने वाले 27 वर्षीय डीटीसी बस ड्राइवर के परिवार ने सोमवार को सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और उचित मुआवजे की मांग की। परिवार ने कहा कि पीड़ित ही घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार रात रोहिणी सेक्टर 20 में शिव चौक के पास हुई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मृतक ड्राइवर की पहचान विकास के रूप में हुई है, उसके रिश्तेदारों ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि अब तक केवल एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि झगड़े के दौरान कई अन्य लोगों ने भी उस पर हमला किया था। परिवार के एक सदस्य नरेश ने कहा, "विकास को सबके सामने बेरहमी से पीटा गया। केवल एक व्यक्ति उनकी मदद के लिए आया और उसे भी चोटें आईं। हमला करने वाले बाकी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए।"

परिवार के एक दोस्त, संजय शर्मा ने बताया कि विकास अविवाहित था और अपने परिवार के लिए वित्तीय रूप से जिम्मेदार (था। शर्मा ने कहा, "वह सिर्फ 27 साल का था और घर में सभी के लिए कमाता था। हमें बताया गया कि हमलावरों ने उसे पीटने के लिए बस में चढ़ गए और कुछ ने तो पत्थर भी फेंके। उसने बस उन्हें अपनी गाड़ी हटाने के लिए कहा था ताकि वह आगे बढ़ सके। हम परिवार के लिए सख्त कार्रवाई और उचित मुआवजा चाहते हैं।"

पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार रात करीब 11 बजे रोहिणी सेक्टर 20 में हुई थी, जहां एक बारात के कारण एक संकरी सड़क पर जाम लग गया था। डीटीसी बस चला रहे विकास का रास्ता देने को लेकर एक कार चालक से झगड़ा हो गया। पुलिस के अनुसार कार चालक ने अपनी गाड़ी सड़क के बीच में रोक दी थी, जिसके बाद यह झगड़ा शुरू हुआ।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "कार चालक ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, जिन्होंने फिर विकास पर हमला किया। एक राहगीर सूरज, जिसने बीच-बचाव करने की कोशिश की, वह भी घायल हो गया। दोनों व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां रविवार सुबह विकास ने दम तोड़ दिया।" अधिकारी ने आगे कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं।

अधिकारी ने कहा, "अब तक हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हमारी टीमें उससे पूछताछ कर रही हैं ताकि मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता का पता चल सके। घटना के क्रम को जानने के लिए टीमें सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही हैं। अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"

बस कंडक्टर उमेश की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि चार आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनमें से एक, राहुल, को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना से डीटीसी कर्मचारियों में विरोध शुरू हो गया, जिन्होंने न्याय और मजबूत सुरक्षा प्रावधानों की मांग करते हुए रविवार को बसों के साथ अर्बन एक्सटेंशन रोड-II को थोड़े समय के लिए जाम कर दिया था। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने कहा कि ड्राइवरों को भीड़भाड़ वाले मार्गों पर अक्सर धमकियों (threats) का सामना करना पड़ता है और उन्होंने तत्काल सुरक्षा उपायों की मांग की है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi Crime News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।