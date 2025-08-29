Delhi drugs department opposes Gambhir plea to quash 2021 drugs hoarding case गौतम गंभीर अपने खिलाफ दर्ज मामला रद्द कराने HC पहुंचे, DDCD ने किया विरोध; फैसला सुरक्षित, Ncr Hindi News - Hindustan
गौतम गंभीर अपने खिलाफ दर्ज मामला रद्द कराने HC पहुंचे, DDCD ने किया विरोध; फैसला सुरक्षित

दवा भंडारण और वितरण से जुड़े एक मामले को रद्द कराने के लिए गौतम गंभीर ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैबिफ्लू के कथित अनधिकृत भंडारण और वितरण से संबंधित मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें समन भी जारी किया है। हालांकि, डीडीसीडी ने इसका विरोध किया।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 04:45 PM
दवा भंडारण और वितरण से जुड़े एक मामले को रद्द कराने के लिए गौतम गंभीर ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैबिफ्लू के कथित अनधिकृत भंडारण और वितरण से संबंधित मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें समन भी जारी किया है। हालांकि, दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग (डीडीसीडी) ने इसका विरोध किया।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर और उनके फाउंडेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान फैबिफ्लू के कथित अनधिकृत भंडारण और वितरण से संबंधित मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर की। दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने इसका विरोध किया। विभाग ने कहा कि आरोपों की सत्यता निर्धारित करने के लिए मुकदमा चलाना जरूरी है।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने पूर्व भाजपा सांसद की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने की भी मांग की गई है। ड्रग्स कंट्रोल विभाग के वकील ने तर्क दिया कि याचिका बरकरार नहीं थी, क्योंकि गंभीर ने सेशन कोर्ट के समक्ष समन को चुनौती दिए बिना सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

विभाग के वकील ने कहा कि आरोपों की सत्यता निर्धारित करने के लिए मुकदमा चलना चाहिए। जुलाई 2021 में औषधि नियंत्रण विभाग ने गौतम गंभीर, उनकी मां सीमा और पत्नी नताशा के अलावा गौतम गंभीर फाउंडेशन और उसकी सीईओ अपराजिता सिंह के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18(सी) सहपठित धारा 27(बी)(ii) के तहत अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की थी। हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने विभाग को दवाओं का भंडारण और वितरण करने वालों के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया था, क्योंकि यह अधिनियम का उल्लंघन था।

अधिनियम की धारा 18(सी) बिना लाइसेंस के औषधियों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाती है, तथा धारा 27(बी)(ii) बिना वैध लाइसेंस के बिक्री और वितरण पर कम से कम तीन वर्ष की कैद और जुर्माने का प्रावधान करती है।

निचली अदालत ने 26 जुलाई को गंभीर को पेश होने के लिए समन भेजा था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट में अपनी याचिका में गंभीर ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ शिकायत उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने जरूरतमंदों को मुफ्त में दवाइयां वितरित की थीं। उन्हें मुनाफे के लिए नहीं बेचा था।

उन्होंने आगे कहा कि उनके परिवार के सदस्यों का भी नाम बिना किसी कारण के शिकायत में शामिल किया गया है। सितंबर 2021 में हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हालांकि, इस साल 9 अप्रैल को इसे हटा दिया गया।